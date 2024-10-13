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        Nesli tehlikedeki yaralı puhuya özel tedavi

        ANTALYA'da sert zemine çarpıp kanadından yaralanan nesli tehlikedeki puhu kuşu, Doğal Yaşam Parkı'nın kliniğinde tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 11:50 Güncelleme: 13.10.2024 - 11:55
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        Nesli tehlikedeki yaralı puhuya özel tedavi
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        ANTALYA'da sert zemine çarpıp kanadından yaralanan nesli tehlikedeki puhu kuşu, Doğal Yaşam Parkı'nın kliniğinde tedaviye alındı. Doğada yaralı, hasta bulunan hayvanların yaşam alanlarına dönebilmesi için mücadele eden klinik görevlileri, ayda 50 civarı yaban hayvanının tedavisiyle rehabilitasyonunu gerçekleştiriyor.

        Türkiye'nin en büyük doğal yaşam parklarından biri olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, bünyesinde 118 türden 1500 civarında hayvan barındırıyor. Her yıl binlerce ziyaretçi ağırlayan park, içerisinde kurulu klinik bölümünde ise doğada hasta, yaralı bulunan yaban hayvanlarına bakım, tedavi ve rehabilitasyon hizmeti veriyor. Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ile vatandaşlar tarafından bulunup kliniğe getirilen hayvanlar, tedavisi yapıldıktan sonra doğaya salınıyor.

        Klinikte yetersiz beslenme ile sert zemine çarpmaya bağlı kanadından yaralanan puhu, kanadından yaralı balaban ile ayağından yaralı şahinin bakım ve tedavisi devam ediyor. Antalya Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, hayvanların çarpma, yetersiz beslenme, otomobil kazaları gibi nedenlerle kliniğe getirildiğini anlattı. Tedavi edilen hayvanları rehabilite süreci sonrası tekrar doğaya döndürmek için çaba gösterdiklerini anlatan Arsun, klinikte ayda 50 civarında yaban hayvanının tedavisinin yapıldığını söyledi.

        Kanadından yaralı halde kliniğe getirilen nesli tehlikedeki puhunun bakımının titizlikle sürdürüldüğünü anlatan Arsun, kuşun yaralarının her gün temizlenip ilaçlandığını dile getirdi. Kliniğe geldiğinde puhunun yetersiz beslenme nedeniyle halsiz kaldığını anlatan Aygül Arsun, kuşun beslenmesinin normale döndüğünü, yaralarının hızla iyileştiğini ifade etti. Arsun, tedavi sonrası rehabilitasyon sürecine başlanacak puhunun, sonrasında doğaya salınacağını belirtti.

        Ayağına plastik, misina benzeri ipin dolanması sonucu yaralı halde vatandaşlarca bulunan şahin ile yaralı balaban kuşunun tedavisine devam edildiğini anlatan Aygül Arsun, klinikte çok sayıda yaban hayvanının bakımının gerçekleştirildiğini belirterek, şunları söyledi:

        “Klinikte yaşam parkındaki hayvanların bakımı ve koruyucu hekimlik hizmeti veriyoruz. Doğadan gelen hayvanlarımız oluyor. Son 1 ayda kliniğe 50 civarında hayvan geldi. Göç zamanında çarpma, beslenememeye bağlı düşkünlük, başka hayvanların saldırısı ya da fiziki travma gibi nedenlerle kuş yoğunluğu fazla oluyor. Şahin, atmaca, kartal gibi yırtıcı kuş yoğunluğu oluyor. Keçi, geyik gibi trafik kazası sonrası gelen hayvanların tedavisi yapılıyor. Klinikte tedavisi süren yaban hayvanlarını rehabilitasyon sonrası doğaya yeniden döndürmek için özveriyle çalışıyoruz."

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