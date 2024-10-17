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        Tek yumrukla komaya giren çiçekçinin beyin ölümü gerçekleşti (2)

        AİLESİORGANLARI BAĞIŞLADIAntalya'da Kıvanç Şensöz'ün yumruk atarak komaya soktuğu, tedavisinin 6'ncı gününde beyin ölümü gerçekleşen Eşref Yunus Yıldırıcı'nın organlarının, ailesi tarafından bağışlandığı öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 16:55 Güncelleme: 17.10.2024 - 16:55
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        Tek yumrukla komaya giren çiçekçinin beyin ölümü gerçekleşti (2)
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        AİLESİORGANLARI BAĞIŞLADI

        Antalya'da Kıvanç Şensöz'ün yumruk atarak komaya soktuğu, tedavisinin 6'ncı gününde beyin ölümü gerçekleşen Eşref Yunus Yıldırıcı'nın organlarının, ailesi tarafından bağışlandığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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