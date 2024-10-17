Tek yumrukla komaya giren çiçekçinin beyin ölümü gerçekleşti (2)
AİLESİORGANLARI BAĞIŞLADIAntalya'da Kıvanç Şensöz'ün yumruk atarak komaya soktuğu, tedavisinin 6'ncı gününde beyin ölümü gerçekleşen Eşref Yunus Yıldırıcı'nın organlarının, ailesi tarafından bağışlandığı öğrenildi.
AİLESİORGANLARI BAĞIŞLADI
Antalya'da Kıvanç Şensöz'ün yumruk atarak komaya soktuğu, tedavisinin 6'ncı gününde beyin ölümü gerçekleşen Eşref Yunus Yıldırıcı'nın organlarının, ailesi tarafından bağışlandığı öğrenildi.
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