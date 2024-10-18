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        Motosiklet, yola fırlayan çocuğa çarptı; kaza kamerada

        ANTALYA'da annesinin yanından caddeye fırlayan 7 yaşlarındaki kıza, kuryenin kullandığı motosiklet çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 13:57 Güncelleme: 18.10.2024 - 14:00
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        Motosiklet, yola fırlayan çocuğa çarptı; kaza kamerada
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        ANTALYA'da annesinin yanından caddeye fırlayan 7 yaşlarındaki kıza, kuryenin kullandığı motosiklet çarptı. Çocuğun vücudunda kırıklar oluşurken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, 16 Ekim'de saat 13.00 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi Osman Yüksel Serdengeçti Caddesi'nde meydana geldi. Annesinin yanından koşarak yolun karşısına geçmeyen çalışan, adı öğrenilemeyen 7 yaşlarındaki kız çocuğuna, kurye Oğuz Özyay'ın kullandığı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük kız yola savruldu. Oğuz Özyay da aracını durdurup, küçük kızın yanına giderek durumunu sordu. Kız çocuğu, annesiyle beraber çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı, vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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