Antalya'da orman yangını (3)

Alanya ilçesi Tepe Mahallesi'nde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yaklaşık 2 saat süren müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 1 hektar alan zarar gördü.

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