Doyran HES projesi iptal edildi

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesi sınırlarında, yılda 25 bin yerli ve yabancı tırmanış sporcusunun ziyaret ettiği Geyikbayırı ve Doyran'da 11 köyün susuz kalmasına yol açacağı belirtilen Doyran HES projesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sonlandırıldı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 3 Ağustos 2023 tarihinde toplam kurulu gücü 8 megavat kapasiteli olması beklenen Doyran Regülatörü ve HES projesinin en yüksek teklifi veren Ankara merkezli Doyran Enerji A.Ş.'ye verildiğini açıkladı. Açıklama sonrasında HES projesine Antalya Doyran halkı, çevreciler, sivil toplum kuruluşları ve Antalyalılar tepki gösterdi. Antalya Kent Konseyi, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, Doyran'da bulunan 9 muhtarlık projeye karşı çıktığını duyurdu.

ZENGİN FLORA VE FAUNAYA SAHİP BİR BÖLGE 8 Ekim'de yapılan Çevre Etki Değerlendirme Toplantısı'na da Doyran'ın 9 mahallesinden, çevre bölgelerden, Antalya merkezden, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerden yüksek bir katılım gerçekleşti. Toplantıda HES projesinin bölge doğasına vereceği zararlara dikkat çekildi. Doyran HES projesinin, Antalya'nın zengin flora ve faunasına ev sahipliği yapan, özellikle endemik bitki türleri, bu projenin dört yılı bulan inşa ve işletme faaliyetleri sonucunda geri dönüşü olmayan bir yok oluşla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.