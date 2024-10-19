Antalyaspor - Galatasaray: 0-3

90+2'nci dakikada Ziyech'in ceza alanına ortasında Antalyaspor savunması uzaklaştırmak isterken top havalandı. Osimhen, yaptığı röveşata vuruşla şık bir gole imza attı: 0-3.

52'nci dakikada Galatasaray farkı 2’ye çıkarttı. Sağ kanattan ceza alanına giren Yunus Akgün'ün altı pas içerisine verdiği pasta Icardi'nin sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

50'nci dakikada Yunus Akgün'ün yerden sert pasında altı pas içerisinde topa dokunan Sallai'nin vuruşunu kaleci Kenan Piric müthiş bir refleksle kurtarmayı başardı.

38'inci dakikada sol kanattan ceza alanına giren Yunus Akgün'ün pasında topla buluşan Mertens’in sert şutunda kaleci Kenan Piric gole izin vermedi. Boşta kalan topu bir kez daha önünde bulan Mertens'in vuruşunda Piric yine gole izin vermedi.

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