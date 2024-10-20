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        Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü barista hayatını kaybetti

        ANTALYA'da bir kafede barista olarak çalışan Ahmet Faruk Akgün (24), kullandığı motosiklete otomobilin çarptığı kazada hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 13:26 Güncelleme: 20.10.2024 - 13:30
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        Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü barista hayatını kaybetti
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        ANTALYA'da bir kafede barista olarak çalışan Ahmet Faruk Akgün (24), kullandığı motosiklete otomobilin çarptığı kazada hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 01.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Antalya-Burdur kara yolunda meydana geldi. Tufan İlgen yönetimindeki 07 KK 324 plakalı otomobil, kavşakta dönüş yapan Ahmet Faruk Akgün yönetimindeki 07 AZE 482 plakalı motosiklete çarptı. Bir kafede barista olarak çalıştığı öğrenilen Akgün, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 100 metre savruldu. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yakındaki özel hastaneye kaldırılan Ahmet Faruk Akgün, kurtarılamadı. Akgün'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sürücü Tufan İlgen ise gözaltına alındı.

        Sabah saatlerinde morga gelen Akgün'ün yakınları, cenazeyi alarak defnetmek üzere Kurşunlu Mezarlığı’na götürdü. Akgün'ün iş yerinde işlemleri tamamladıktan sonra Kepezüstü'nde bir arkadaşına uğradığı, oradan da evine gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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