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        Balyozla saldırdığı yeğeninin çenesini ve 1 dişini kırdı

        ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 16:34 Güncelleme: 23.10.2024 - 16:40
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        Balyozla saldırdığı yeğeninin çenesini ve 1 dişini kırdı
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        ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde H.D., kendisiyle konuşmak için evine gelen yeğeni Merve D.'ye (30) balyozla saldırdı. Çene kemiği ve 1 dişi kırılan Merve D. ameliyat edildi. H.D. yakalanıp, tutuklandı.

        Olay, 20 Ekim'de ilçeye bağlı Yeşilbayır Mahallesi'nde meydana geldi. Merve D., konuşmak için amcasının evine gitti. Merve D., amcasına 5 yıl öncesine kadar mutlu bir aileleri olduğunu, kendisiyle görüşmeye başladığından bu yana babası A.D.'nin eviyle ilgilenmediğini, yasal olmayan ilişkilere sürüklendiğini söyledi. Yeğeninin suçlamalarını kabul etmeyen H.D., Merve D.'ye annesi tarafından dolduruluşa getirildiğini, kendisi ve kardeşinin haksız yere suçlandığı söyledi. Tartışmanın büyümesi ile iddiaya göre; yeğenine önce sandalye ile saldıran H.D., ardından eline geçen küçük balyozu fırlattı. Çene kemiği ve 1 dişi kırılan Merve D., olay yerinden kaçarak yakındaki bir eve sığınıp, yardım istedi. Merve D., evin sahipleri tarafından araçla hastaneye kaldırıldı. Merve D., bugün Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat edildi. Amca H.D. ise Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Dün adliyeye sevk edilen H.D., tutuklandı.

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