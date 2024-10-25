15 yaşındaki Yiğit Efe'nin Alanya Kalesi'nden bisikletle indiği görüntüler viral oldu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde enduro bisiklet sporcusu 15 yaşındaki Yiğit Efe Al'ın Alanya Kalesi'ndeki merdivenlerden inerken çektiği video, sosyal medyada gündem oldu. 700 binin üzerinde izlenen videosu için "Bazı insanlar çektiğim videolara sıcak bakmadı; bazıları destekledi, bazıları ise eleştirdi" diyen Yiğit Efe Al, hemşehrisi Toprak Razgatlıoğlu gibi Türkiye ve dünya çapında ses getirmeyi hedeflediğini söyledi.

Alanya'ya bağlı Okurcalar Mahallesi'nde yaşayan Yiğit Efe Al'ın enduro bisikletiyle Alanya Kalesi'ndeki merdivenlerden inerken çektiği video, sosyal medyada ilgi çekti. Bir kısmı merdiven, bir kısmı asfalt zeminde olmak üzere yaklaşık 300 metrelik mesafeyi yokuş aşağı bisikletle inen Yiğit Efe Al'ın geçen hafta paylaştığı video, 700 binden fazla izlenme aldı. Sosyal medyada viral olan ve ilçe genelinde büyük ilgi gören Yiğit Efe Al, bisikletle geçirdiği çocukluk yıllarından bu spora duyduğu ilgiyi Demirören Haber Ajansı