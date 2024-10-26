Doğal Yaşam Parkı sakinlerine 'lüks otel menüsü'

ANTALYADoğal Yaşam Parkı'ndaki 1500 civarında hayvanın mevsim şartlarından etkilenmemesi için 'lüks otel menüsü' zenginliğindeki tropikal meyve ile sebzelerden oluşan yiyeceklerden günlük beslenme yapılıyor. Görevliler, doğada yaralı bulunup, parkta tedavi edilen yırtıcı kuşlara canlı kurt, etçil hayvanlara kırmızı ve beyaz et, otçul hayvanlara da yemlerini titizlikle servis ediyor.

Türkiye'nin en büyük doğal yaşam parklarından biri olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, bünyesinde 118 türden hayvan barındırıyor. 1500 civarındaki hayvanın mevsim şartlarından etkilenmemesi için beslenmesine özel ilgi gösterilen parkta, 'lüks otel menüsü' zenginliğinde sebze ve meyvelerden oluşan yiyecekler hazırlanıyor. Beslenme programı mevsime ve hayvan gruplarına göre özel olarak belirleniyor. Parkın mutfak bölümündeki görevliler de bu özel menülere göre hayvanların günlük yiyecek ihtiyaçlarını karşılıyor. Günlük olarak büyük marketlerden toplanan muz, ananas, elma, armut, mango gibi meyve ve sebzelerden hazırlanan yiyecekler, farklı türdeki hayvanlara veriliyor. Hayvanat bahçesi bünyesinde ihaleyle temin edilen kırmızı ve beyaz et de beslenme programına göre etçil hayvanların tüketimine sunuluyor. Doğada yaralı bulunan tedavi sürecindeki hayvanların beslenmesi için üretim de yapılıyor. Parktaki tesislerde canlı kurt türleri de yetiştiriliyor.