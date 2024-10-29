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        Bakan Tunç'tan saldırıya uğrayan spor muhabirine geçmiş olsun mesajı

        ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Galatasaray-Beşiktaş karşılaşması sonrasında saldırıya uğrayan A Spor muhabiri Emre Kaplan'a geçmiş olsun dilekleri iletirken, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 01:10 Güncelleme: 29.10.2024 - 01:15
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        Bakan Tunç'tan saldırıya uğrayan spor muhabirine geçmiş olsun mesajı
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        ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Galatasaray-Beşiktaş karşılaşması sonrasında saldırıya uğrayan A Spor muhabiri Emre Kaplan’a geçmiş olsun dilekleri iletirken, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray-Beşiktaş karşılaşması sonrasında fiziki saldırıya uğrayan A Spor muhabiri Emre Kaplan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Spor, dostluk ve kardeşliktir. Sporun şiddetle gündeme gelmesi kabul edilemez. Şiddetin her türlüsünü kınıyor, bu gibi olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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