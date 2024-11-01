Motosiklet satışı, otomobili 'solladı'

TÜRKİYE'de ocak- eylül ayları arasında trafiğe kaydı yapılan 1 milyon 961 456 motorlu kara taşıtından 746 bin 595'i otomobil, 931 bin 908'i motosiklet oldu. 2015'te 2 milyon 938 bin 364 olan trafikteki motosiklet sayısı, 2 kattan fazla artışla bu yıl 5 milyon 996 bin 886'ya yükseldi.

Türkiye'de son dönemde motosiklet kullanımının yaygınlaşmasıyla trafiğe kayıtlı motosiklet sayısında 2015'ten itibaren 2 kat artış yaşandı. 2015'te 2 milyon 938 bin 364 olan trafikteki motosiklet sayısı, ekim ayı itibarıyla 5 milyon 996 bin 886'ya ulaştı. Aynı dönemde 10 milyon 589 bin 337 olan otomobil sayısı da 15 milyon 963 bin 660'e yükseldi. Bu yıl trafiğe kaydı yapılan motosiklet, otomobil sayısını geçti. Eylül ayı itibarıyla trafiğe kaydı yapılan 1 milyon 961 456 motorlu kara taşıtından 746 bin 595'i otomobil, 931 bin 908'i motosiklet oldu.