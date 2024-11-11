Akraba ziyaretine yaklaşık 69 milyar lira harcandı

AKRABA ziyareti amaçlı seyahat eden sayısı, ocak-haziran aylarını kapsayan dönemde 18 milyon 680 bine ulaşırken, bu seyahatlerdeki harcama tutarı 68 milyar 771 milyon 319 bin lira oldu.

Yurt içinde ikamet eden 24 milyon 410 bin kişi, ocak-haziran aylarını kapsayan süreçte seyahate çıktı. Yerli turist seyahat harcaması 148 milyar 376 milyon 593 bin lira oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yerli turistin tatil tercihinde yakınları ziyaret amacıyla yapılan seyahatler ilk sırada yer aldı. Yurt içinde ikamet edenlerin yüzde 76,52'si yakınlarını ziyaret amaçlı seyahat etti. Ocak-haziran aylarını kapsayan dönemde yakınları ziyaret amaçlı seyahat eden sayısı 18 milyon 680 bine ulaşırken, bu seyahatlerdeki harcama tutarı ise 68 milyar 771 milyon 319 bin lira oldu.