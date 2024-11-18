Tur otobüsünün otomobili sürükleyip karşı şeride geçtiği kaza kamerada

Diğer yandan kaza, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; savrulan otomobilin metrelerce dönerek sürüklenmesi ve otobüsün de refüjü aşıp, karşı şeride geçişi yer aldı.

Kazada hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü Ali Yılmaz, sıkıştığı araçta itfaiye görevlilerinin çalışmasıyla çıkartıldı. Ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Ali Yılmaz hayatını kaybetti. Tur otobüsündeki 13 yolcu büyük korku yaşarken, yaralanan olmadı. Otobüs şoförü Hüseyin Köle gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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