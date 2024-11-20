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        Çardakların sahipleri direndi, yılan hikayesine dönen yıkım yine ertelendi

        ANTALYA'da deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olan ve her yıl binlerce kişinin tatil yaptığı Kumköy Sahili'nde denize sıfır çardaklar için 2021 yılından bu yana ertelenen yıkım kararı, bugün uygulanmak istendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 15:10 Güncelleme: 20.11.2024 - 15:15
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        Çardakların sahipleri direndi, yılan hikayesine dönen yıkım yine ertelendi
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        ANTALYA'da deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olan ve her yıl binlerce kişinin tatil yaptığı Kumköy Sahili'nde denize sıfır çardaklar için 2021 yılından bu yana ertelenen yıkım kararı, bugün uygulanmak istendi. Çardaklarda yaşayanlar yıkım ekibine direndi. 3 çardağı yıkan belediye ile çardak sahipleri yıkımı erteleme fikri üzerinde anlaştı.

        Aksu ilçesinde deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olan 1,5 kilometrelik Kumköy Sahili, 2021 yılının mart ayında Cumhurbaşkanı kararıyla 'nesli tükenme tehlikesindeki deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı' ilan edildi. Özellikle Aksu ve Serik ilçelerindeki binlerce kişinin yaz tatilini geçirdiği, lüks otellere komşu ve 'bedava tatilin adresi' olarak tanımlanan çardaklar için 2022 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca yıkım kararı alındı ancak o dönem belediye tarafından uygulanmadı.

        KAMYONLARLA YOLU KAPATTILAR

        Son olarak çardaklar için Aksu Belediyesi, bugün için yıkım kararı aldı ve kararı da çardakların bulunduğu yere astığı pankartla duyurdu. Bu sabah erken saatlerde çevik kuvvet, zabıta ve iş makineleriyle yıkıma gelen belediye yetkilileri, karşılarında çardaklarda yaşayanları buldu. Çardaklarda yaşayanlar, yıkım araçlarının bölgeye girmesini engellemek için plakaları sökülmüş kamyonları yolu kapatacak şekilde park edip, uzun süre yıkım ekibine direndi.

        GÖRÜŞMELER 2 SAAT SÜRDÜ

        Aksu Belediyesi Başkan Yardımcısı Mevlüt Uludağ, yıkım kararını uygulamak zorunda olduklarını anlatmaya çalıştı. Zaman zaman seslerin yükseldiği ve tartışmaların yaşandığı görüşmelerde çardaklarda yaşayanlar, sahile kıyısı bulunan otellerin de kaçak olduğunu öne sürerek, yıkıma önce otellerden başlanması gerektiğini söyledi. Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım'ın seçimden önce kendilerine 2026 yılına kadar yıkımın gündemde olmadığı sözünü verdiğini belirten vatandaşlar ile Başkan Yardımcısı Uludağ arasındaki görüşmeler, 2 saat sürdü.

        ÇARDAK YIKILDI

        Görüşmeler sonunda Aksu Kumköy Kültür, Koruma Geliştirme ve Yaşatma Derneği Başkanı Abdullah Kaya ile Belediye Başkan Yardımcısı Uludağ’ın görüşmeleri sürerken sahibi bulunmayan ve yıkılmak üzere olan 3 çardağın yıkımı gerçekleştirildi, fotoğrafları çekilerek raporlandı. Görüşmeler sonunda yıkımın durdurulması kararlaştırıldı.

        Kalan çardaklara ne olacağına ilişkin bilgi verilmezken, Başkan Abdullah Kaya, "Birkaç tanesinin yıkılmasına izin verdik. Onlar da yıkıp, raporladı ve şimdi hem belediye hem de valilikle yeniden görüşüp, süre isteyeceğiz" dedi.

        BAŞKANIN, ÇARDAKLARI YIKMAYI ‘BOŞVERİN’ DEDİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

        Öte yandan CHP’den Aksu Belediye Başkanı seçilen İsa Yıldırım’ın, seçim öncesi Kumköy'de yaptığı bir mahalle toplantısının görüntüleri ortaya çıktı. Eşinin kardeşlerinin Kumköy'deki çardaklarda yerlerinin olduğunu ve kendisinin de zaman zaman gizli olarak gelerek çardakların olduğu bölgede denize girdiğini anlatan Yıldırım, "Burası sizin yaylanız. Hem denize girin hem de tatilinizi yapın. Benim kayınpederimin de yeri var. Bana kasıt yapar gibi iftira atıldı. Kendi kayınbiraderlerimin yerini yıkarken zevk alır mıyım? Çardakları yıkmayı boş verin, buranın düzene girmesi lazım. Ben de burada şapka takıp, denize girdim. Tanır da beni döversiniz diye korkumdan gizli geldim. 2026 yılına kadar yırttık" dedi.

        Çardakların son durumuna ilişkin belediye yetkilileri bir açıklama yapmazken, ilerleyen günlerde yıkım ekibinin yeniden alana giderek kalan yerleri yıkacağı öğrenildi.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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