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        Akdeniz'de yetiştirilip, Karadeniz'e bırakılan 20 bin mersin balığı çiple izleniyor

        ANTALYA'da yıllardır mersin balığıyla ilgili çalışmalar yaptıklarını ifade eden Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürü Serkan Erkan, ürettikleri 20 bin mersin balığı yavrusunu Karadeniz'e bıraktıklarını belirterek, bu balıkların çiple izlendiğini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 17:04 Güncelleme: 20.11.2024 - 17:10
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        Akdeniz'de yetiştirilip, Karadeniz'e bırakılan 20 bin mersin balığı çiple izleniyor
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        ANTALYA'da yıllardır mersin balığıyla ilgili çalışmalar yaptıklarını ifade eden Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürü Serkan Erkan, ürettikleri 20 bin mersin balığı yavrusunu Karadeniz'e bıraktıklarını belirterek, bu balıkların çiple izlendiğini söyledi.

        Tarım sektörünün önemli buluşma noktalarından Growtech Antalya Tarım Fuarı, Aksu ilçesindeki ANFAŞ Kongre ve Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. 31 ülkeden katılımcıların ilgi gösterdiği fuarın ilk gününde yoğunluk dikkat çekti. Fuarda tarım sektöründeki tüm teknolojik ürünlerin yanı sıra ekipmanlar ve tohumlarla ilgili gelişmeler ziyaretçilere sunuldu. ANFAŞ Fuar Direktörü Engin Er, fuara ilginin yoğun olduğunu söyledi. 31 ülkeden 684 katılımcının fuarda yer aldığını belirten Er, "İlk günden itibaren yoğun ilgi gördük. Geçen yıla göre yüzde 20 artış var. Firmalar da memnuniyetlerini dile getiriyor. Hollanda, Almanya, Çin, İspanya ve Kore var. Hindistan 22 firmayla ilk defa katıldı. 97 firma ile Çin geniş bir katılıma sahip. Son yılların en yoğun katılımlı fuarı" diye konuştu.

        ‘MERSİN BALIĞINDAN VERİMLİ VE YETERİ SAYIDA ANAÇ ELDE ETTİK’

        Fuarda Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü de stant açtı. Su ürünleriyle ilgili gelişmelerin ziyaretçilere anlatıldığı standın yanına içerisinde mersin balıklarının olduğu bir de su tankı yerleştirildi. Ziyaretçilerin çoğunluğunun köpek balığı sandığı mersin balığıyla ilgili görevliler bilgi verdi. Enstitü Müdürü Serkan Erkan, mersin balığıyla ilgili merkez olarak bir başarı yakaladıklarını ve sevindirici haberlerin gelmeye başladığını söyledi. Antalya'da yıllardır mersin balığıyla ilgili çalışmalar yaptıklarını söyleyen Erkan, çalışmaların sonucunu görmek için nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan mersin balığından verimli ve yeteri sayıda anaç elde ettiklerini söyledi. Anaçlardan 20 bin yavruya çipleme işlemi yaptıklarını ve yakından izlemeye aldıklarını kaydeden Erkan, "Artık rutin şekilde üretebiliyoruz. 10 yaşından itibaren bu balık yavru vermeye başlıyor. Havyarı çok pahalı bir balıktır. 1000- 10 bin dolar arasında değişiyor. Karadeniz'e 20 bin mersin balığı yavrusu bıraktık. Amacımız önümüzdeki dönemde üreticimizin üretip para kazanmasıdır" dedi.

        Enstitü Müdürü Serkan Erkan, gelecek yıl alacakları verileri değerlendirip, son durumun ne olduğunu raporlayacaklarını da sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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