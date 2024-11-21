Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Cezaevinden izinli çıktı, hırsızlıktan yakalandı

        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 49 suç kaydı ve toplamda 77 yıl 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Rasim Tugay Meydan'ın (33), cezaevinden izinli çıktıktan sonra kreşte hırsızlık yaptığı ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 17:12 Güncelleme: 21.11.2024 - 17:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cezaevinden izinli çıktı, hırsızlıktan yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 49 suç kaydı ve toplamda 77 yıl 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Rasim Tugay Meydan'ın (33), cezaevinden izinli çıktıktan sonra kreşte hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. Hırsızlık anı kreşteki güvenlik kamerasına yansıyan Meydan, düzenlenen operasyonda Mersin'de bir apartmanın çatısında yakalandı.

        Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir kreşte 17 Kasım'da saat 06.30 sıralarında bir cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayarın çalındığı ihbarı sonrası Mahmutlar Jandarma Karakol Komutanlığı ile Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı 6'ncı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) harekete geçti. Kreşin çevresindeki 7 işletmeye ait toplam 30 saatlik kamera kayıtları incelendi. Olayın şüphelisinin Rasim Tugay Meydan olduğu belirlendi. Karayolu Yolcu Bilgi Sistemi'nde yapılan araştırmada Meydan'ın, 19 Kasım'da Alanya'dan Mersin'in Toroslar ilçesine otobüsle gittiği tespit edildi.

        ŞÜPHELİNİN İZİ MERSİN'DE BULUNDU

        Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan görevlendirme ile 6'ncı JASAT ekibi Mersin'e sevk edildi. Mersin İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleriyle koordineli olarak yapılan operasyonla Rasim Tugay Meydan bir binanın çatısında yakalandı. Şüphelinin üzerinde 3 dizüstü bilgisayar, fotoğraf makinesi ve cep telefonu ele geçirildi. Meydan, jandarma ekiplerince alınan ifadesinde, Alanya'daki 2 okulda hırsızlık yaptığını itiraf etti. Kreşten çaldığı cep telefonu da şüphelinin sakladığını belirttiği yerde bulundu.

        CEZAEVİNDE İNTİHARA KALKIŞMIŞ

        Rasim Tugay Meydan'a tutuklu bulunduğu Bolvadin T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda intihara kalkışması sonrası 3 ay izin verildiği ve 30 Kasım'da izin süresinin sona ereceği belirlendi. Meydan'ın, 49 suç kaydı ve çoğunluğu hırsızlıktan toplamda 77 yıl 17 gün kesinleşmiş cezası olduğu tespit edildi. Meydan, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Meydan'ın Alanya Sulh Ceza Hakimliği'ndeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

        Rasim Tugay Meydan'ın kreşten yaptığı hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Meydan'ın odaya girdiği ve eldiven takarak çekmeceyi açıp, telefon ile dizüstü bilgisayarı aldıktan sonra odadan çıktığı anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin'in avucunda saç ve kıl çıktı!
        Narin'in avucunda saç ve kıl çıktı!
        Türkiye şiddetli yağış ve fırtına etkisinde: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, uçaklar havada turladı
        Türkiye şiddetli yağış ve fırtına etkisinde: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, uçaklar havada turladı
        Selma Ateş’e saldırıyı azmettiren şüpheli 2 cinayet işledi
        Selma Ateş’e saldırıyı azmettiren şüpheli 2 cinayet işledi
        30 milyar dolarlık carry trade
        30 milyar dolarlık carry trade
        Merkel: Trump siyasette de emlakçı gibi
        Merkel: Trump siyasette de emlakçı gibi
        Selen hemşire ölmüştü! İşte doktora istenen ceza!
        Selen hemşire ölmüştü! İşte doktora istenen ceza!
        Netanyahu'ya tutuklama emri!
        Netanyahu'ya tutuklama emri!
        Dünyanın en iyi tatlılarını seçtiler!
        Dünyanın en iyi tatlılarını seçtiler!
        Evlilikte kriz çıktı
        Evlilikte kriz çıktı
        Beyoğlu sapıklarından dalga geçer gibi savunma!
        Beyoğlu sapıklarından dalga geçer gibi savunma!
        "TFF yabancı VAR hakemine sıcak bakıyor"
        "TFF yabancı VAR hakemine sıcak bakıyor"
        Tyson-Paul maçı Türkiye’de abone sayısını uçurdu!
        Tyson-Paul maçı Türkiye’de abone sayısını uçurdu!
        Yılbaşı enflasyonu
        Yılbaşı enflasyonu
        Play-off'taki olası rakipleri tanıyalım!
        Play-off'taki olası rakipleri tanıyalım!
        Havada karayeli bekleyiş
        Havada karayeli bekleyiş
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        Hurda araçlar için teşvik teklifi
        Hurda araçlar için teşvik teklifi
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        'Yenidoğan' çetesi sanığı Renas Kılıç: Belediye başkanı olmak istiyordum!
        'Yenidoğan' çetesi sanığı Renas Kılıç: Belediye başkanı olmak istiyordum!
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk

        Benzer Haberler

        Sağlıkçı olmak isteyen Fatma Sude'nin organları 4 kişiye umut oldu (2)
        Sağlıkçı olmak isteyen Fatma Sude'nin organları 4 kişiye umut oldu (2)
        Alanya'da 49 suçtan 77 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Alanya'da 49 suçtan 77 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Antalya'nın 6 ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
        Antalya'nın 6 ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
        Antalya'nın 6 ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi
        Antalya'nın 6 ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi
        flaş
        flaş
        Antalya'nın 6 ilçesinde okullar 1 gün tatil
        Antalya'nın 6 ilçesinde okullar 1 gün tatil