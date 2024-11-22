'Turuncu' kod uyarısı yapılan Antalya'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi (4)

OKULUNBAHÇE DUVARI YIKILDI

Manavgat'ta Dolbazlar Mahallesi'nde sağanak nedeniyle bazı cadde ve tarım alanlarını su bastı. Dolbazlar İlköğretim Okulu'nu çevreleyen bahçe duvarının bir bölümü yıkıldı. Bahçede biriken sudan park halindeki araçlar hasar gördü. Yağmur suyu nedeniyle su basan okul ve çevresi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Okula gelen 2 öğrencinin yağmur şiddetini artırmadan evlerine gönderildiği öğrenildi.