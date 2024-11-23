Profesör Naci Görür, 'Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü'ne layık görüldü

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ve Eğitim İş Sendikası'nın ortaklaşa düzenlediği programda 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı. Programda, Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'e ‘Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü’ verildi.

Antalya'da Eğitim İş Sendikası ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) ortaklaşa düzenlediği programda 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı. Program Atatürk'ün fotoğraflarından oluşan serginin açılışıyla başlarken, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, ‘Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü’ne layık görüldü. Programda konuşma yapan Eğitim İş Genel Sekreteri Seher Ergin "Cumhuriyetimizin 101 yıllık ışığında büyüyen sendikamızın yıl 19'uncu yaşını kutlamaktayız. Ülkemizin en doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine etkili bir sendikayız. Kuruluştan bu yana en köklü şubelerimizden olan Antalya'da, millet mekteplerinin açılışı ve Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmen unvanının verilişinin 96'ncı yılında düzenlediğimiz, 16'ncı Başöğretmen onur gecesi vesilesiyle bir araya geldik" dedi.

ARSLAN: AYDINLANMA YOLUNDA MÜCADELE ETMEK GEREKİYOR Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adına programa katılan Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Durmuş Ali Arslan, "Aydınlanma yolunda mücadele etmek gerekiyor. Aydınlanma yolu Atatürk'ün yoludur, Cumhuriyet'in yoludur. Eğitim İş Sendikası'nın büyümesi için hep beraber ona destek verelim. Prof. Dr. Naci Görür'ü tebrik ediyorum. Bu çok önemli bir ödüldür. Çok kıymetli bilim insanları geçmişte bu ödüle layık görüldü. Aklın ve bilimin yanındayız. Öğretmenlerimizin yanındayız. Ben de içinizden çıkan bir öğretmen olarak, bugün burada Sayın Başkanımızı temsil ediyorum" diye konuştu.

GÖRÜR: MUSTAFA KEMAL ATATÜRK BENİM HAYATIMDA ÇOK ÖZEL BİR YERİ OLAN KİŞİDİR 16'ncı Başöğretmen Onur Ödülünü alan Prof. Dr. Naci Görür, "Mustafa Kemal Atatürk benim hayatımda çok özel bir yeri olan bir kişidir. Kendisiyle resmi olarak ilkokula başladığım zaman okulun sınıfındaki resmi vasıtasıyla tanıştım. O bakışlarını hiçbir zaman unutamadım. Her sınıfa girdiğimiz o bakış sürekli olarak bizi izliyor. Resmine baktığımda bize verdiği öğütleri hatırlıyordum. Atatürk'ü öğretmenlerimiz bize çok anlattılar. Vatanı nasıl kurtardığını, ülkemizi nasıl düşmanlardan temizlediğini, Cumhuriyet’i nasıl kurduğunu hep anlattılar. O anlatımlar ile biz hayal gücümüzü geliştirdik. Gerçekten Atatürk gibi birisinin var oluşunun, Türk yurdunda yetişmiş olması bizim için umut vesilesi oldu. Atatürk'ün büyüklüğünü anlatmaya gerek yok. Atatürk'ün bizim için 2 tane gerçekleştirdiği çok önemli unsur var. Birincisi muasır medeniyetler seviyesine çıkmak. İkincisi de sizin rehberiniz bilimdir, fendir diyor. Bugün yaşıyoruz. Bilim ve teknolojini dışında bir dünya var mı? Atatürk kendi milletine, yıllar önce bütün medeniyetlerin ihtiyacı olanı göstermiş" dedi.

'ANTALYA'NIN, ARAZİSİNİN ÜZERİNDE OTURDUĞU 4 TANE ÇOK ÖNEMLİ FAY SİSTEMİ VAR' Prof. Dr. Görür, "Antalya körfezde oluşmuş bir kent. Antalya'nın, arazisinin üzerinde oturduğu 4 tane çok önemli fay sistemi var. Bunlardan birincisi Akşehir körfezin doğusunda, ikincisi kuzeyin Eğirdir fay sistemi, öbürü batısında Fethiye- Burdur fay sistemi, güneyinde ise Kıbrıs- Helen fay hattı. Bu sistemlerin hepsi 7 ve üzeri deprem üretebilir. Ne zaman üretir, bilmiyoruz. Deprem dirençli kentlere bakalım. Bu işi Amerika yapıyor, İtalya yapıyor, Brezilya ve Çin yapıyor. Dünyadaki bütün çağdaş ülkeler, deprem dirençli yerleşim alanları yapıyor. Bizde 6'lı, 7'li bir deprem 10 binleri öldürürken, orada 1 ya da 2 kişi tesadüfen ölüyor. 50 binleri öldüren deprem orada kimseye zarar vermiyor. Bizim neyimiz eksik. Bilim adamımız var, insanlarımız var. Sevecen insanlarımız var. Allah'tan korkan insanlarımız var. Antalya'da önce bir mikro bölgeleme çalışması yaparsın. Deprem Antalya'yı etkilemeden bunun hepsini bilirsin. Antalya'nın mekan gelişimini verilere bağlarsın. Belediyelerin buna göre hareket etmesi gerekiyor. Yerin altındaki yapıyı bilmeden sen yer üstünü planlayamazsın. Dünyanın en güzel kentine sahipsiniz, Antalya'yı bozmayın. Antalya'yı betonlaştırmayın" diye konuştu.