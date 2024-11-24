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        Antalya'da fırtına ağaçları devirdi, seraları yıktı

        ANTALYA'da dün akşam saatlerinde etkisini gösteren fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, seraların naylon örtüleri yırtıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 11:12 Güncelleme: 24.11.2024 - 11:15
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        Antalya'da fırtına ağaçları devirdi, seraları yıktı
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        ANTALYA'da dün akşam saatlerinde etkisini gösteren fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, seraların naylon örtüleri yırtıldı. Bazı noktalarda araçların üzerine devrilen ağaçlar hasara neden oldu.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'turuncu' kodla uyardığı Antalya'da, son 24 saatte etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle şehrin birçok noktasında ağaçlar devrildi, çöp konteynerleri ve evlerin panjurları yollara savruldu. Devrilen ağaçlar nedeniyle yollar kapandı, ulaşımda aksamalar yaşandı. Bazı noktalardaysa araçların üzerine devrilen ağaçlar hasara neden oldu.

        Fabrikalar Mahallesi'nde aracının üzerine ağaç devrilen Zülküf Güney, apartman girişinde bulunan beton yapının da kırıldığı belirterek, "Şiddetli rüzgar vardı. Rüzgarın etkisiyle beraber ağaç devrildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğünü aradım. Tüm ekiplere haber verdim. Aracımda maddi hasar oluştu. Apartmanın girişindeki beton da kırıldı. Ekiplerin gelip ağacı kaldırmasını ve aracımın kurtulmasını bekliyorum" dedi.

        SERALAR YIKILDI

        Fırtına Aksu ilçesinde bulunan Kurşunlu Mahallesi'ndeki seralara da zarar verdi. Bölgedeki ağaçları deviren fırtına, mahallede bulunan ve üzeri naylonla kapalı seraların da yıkılmasına sebep oldu. Bazı çiftçilerin mahsullerininse telef olduğu öğrenildi. Fırtınanın sebep olduğu yıkım çevredekilerin cep telefonuna kamerasına yansıdı. Mahallede zaman zaman elektrik kesintileri yaşanırken, ekipler ilçede bakım ve onarım çalışması yaptı.

        ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANDI

        Fırtına özellikle hava ulaşımında da aksamalara yol açtı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı uçakların Antalya Havalimanı'na iniş yapamadığı ve Dalaman ve Çukurova havalimanlarına yönlendirildiği öğrenildi.

        YETKİLİLER UYARDI

        Turuncu kod uyarısının 25 Kasım Pazartesi günü akşam saatlerine kadar devam edeceği açıklandı. Hava sıcaklığının 10 derece olduğu Antalya'da, yetkililer vatandaşları olumsuz hava koşullarına yönelik dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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