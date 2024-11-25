Alanya'da yaylalara kar yağdı, sahilde denize girildi

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yaylarda mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşirken, sahilde denize girip balık tutan, yürüyüş yapanlar güneşli havanın keyfini çıkardı.

Türkiye genelinde hava sıcaklığının azalmasıyla çoğu kentte kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayanlar, güneşli havanın keyfini çıkardı. İlçe merkezinde hava sıcaklığı gece 2, gündüz de 13 derece ölçüldü. Deniz suyu sıcaklığının 23 derece olduğu kentte, bazıları denize girdi. Sahilde balık tutan, yürüyüş yapanlar güneşli havanın keyfini yaşadı.

İlçe merkezinde güneşli hava yaşanırken, 1650 rakımlı Gökbel Yaylası'nda mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti. İlçeye yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki yaylalarda yollar beyaz örtüyle kaplandı. Kentte tatilciler, sahilde güneşlenip denize girdikten sonra 90 dakikalık araç yolculuğuyla karlı yaylalarda yürüyüş yapma fırsatı buldu.

Kleopatra Plajı'nda denize giren Ejder Kaya, soğuğa rağmen güneşli havayı fırsat bilerek sağlığını korumak için denize girdiğini anlattı. Kaya, "İç Anadolu'da her yer kar altında. Biz Alanya'da yaşıyoruz. Denize girmeye devam ediyoruz. Vücut direncimi artırmak için denize giriyorum. Deniz suyu hala soğumadı. Güneş olduğu sürece denize girmeye devam etmeyi düşünüyorum" dedi.