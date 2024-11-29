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        Mete Gazoz, şehit aileleriyle buluştu

        OLİMPİYAT ve dünya şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, Antalya'nın Kemer ilçesinde 15 Temmuz Derneği tarafından düzenlenen 8'inci Geleneksel Şehit Aileleri Buluşması'nda gençlerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 09:36 Güncelleme: 29.11.2024 - 09:40
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        Mete Gazoz, şehit aileleriyle buluştu
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        OLİMPİYAT ve dünya şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, Antalya'nın Kemer ilçesinde 15 Temmuz Derneği tarafından düzenlenen 8'inci Geleneksel Şehit Aileleri Buluşması'nda gençlerle bir araya geldi.

        Tekirova Mahallesi'ndeki Rixos Premium Tekirova Otel'de 15 Temmuz Derneği tarafından 8'inci Geleneksel Şehit Aileleri Buluşması yapıldı. Etkinliğin ikinci gününde Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, şehit aileleriyle bir araya geldi. Mete Gazoz, yarışmalardaki deneyimlerini şehit aileleriyle paylaştı. Okçuluğa 3 yaşında başladığını, 8 yaşında ilk defa Türkiye şampiyonasına katıldığını anlatan Mete Gazoz, 13 yaşında milli takıma seçildiğini belirtti.

        'BU DUYGUYU TARİF EDEBİLECEK KELİME YOK'

        12 yıldır milli takımla çalışmalarını devam ettiğini dile getiren Mete Gazoz, 'Türk bayrağını göndere çektirmek, İstiklal Marşı'nı okutmak nasıl bir duygu?' sorusuna şu cevabı verdi:

        "Bu duyguyu tarif edilebilecek kelime yok, inanılmaz duyguydu. Yarışan milli sporcular kendi adını, soyadını temsil etmediği için bir milleti, bir ülkeyi temsil ettiği için onun farkındalığıyla yarışıyor. Bundan dolayı da antrenmanlarda çektiğimiz zorluklar, acılar işte sabah erken kalkıp gece geç yatmalar, yorulmalar hepsi bir anda uçup gidiyor. Tüm dünyanın karşısında Türklerin zafer kazanması muazzam bir şey."

        Mete Gazoz ayrıca okçuluk branşını tercih etmemesi halinde, Yusuf Dikeç gibi havalı tabanca sporcusu olmayı ya da eskrim branşını seçebileceğini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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