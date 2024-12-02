Antalya'da 'çok kuvvetli sağanak' uyarısı

ANTALYA'da bu akşamdan itibaren yağması beklenen çok kuvvetli sağanağın, yarın gece yarısına kadar etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji, Antalya ile ilgili yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Antalya'da beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, bu akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak il genelinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Döşemealtı, Kepez, Muratpaşa, Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların, yarın gece saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."