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        Bedensel engelli milli halterciler, sporda aşkı buldu

        ANTALYA'dayaşayan bedensel engelli milli sporcular Simge Elif Poyraz (28) ile Faruk Öztürk (26), halterde elde ettikleri başarılarla isimlerini dünyaya duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 09:43 Güncelleme: 03.12.2024 - 09:50
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        Bedensel engelli milli halterciler, sporda aşkı buldu
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        ANTALYA'dayaşayan bedensel engelli milli sporcular Simge Elif Poyraz (28) ile Faruk Öztürk (26), halterde elde ettikleri başarılarla isimlerini dünyaya duyurdu. 2018 yılında fizik tedavi alırken tanışıp, aşkı bulan nişanlı çift, dünyaevine girmeye hazırlanıyor.

        Doğuştan bedensel engelli Faruk Öztürk, lise yıllarında antrenörünün yönlendirmesiyle haltere başladı. Türkiye ve dünya şampiyonalarına katılan Öztürk, sayısız birincilik elde etti. Öztürk, 2018 yılında fizik tedaviye giderken tanıştığı kendisi gibi bedensel engelli Simge Elif Poyraz ile arkadaş oldu. Poyraz, Öztürk'ün yönlendirmesiyle halter sporuna başladı. Süreç içerisinde arkadaş olup, sonrasında birbirlerine aşık olan çift, hayatlarını birleştirme kararı alarak 2023 yılında nişanlandı.

        'İLK GÖRÜŞTE ONDAN HOŞLANDIM'

        Simge Elif Poyraz'dan ilk görüşte etkilendiğini belirten Öztürk, "Simge'yle fizik tedavi merkezinde, fizyoterapistim sayesinde tanıştık. İlk görüşte ondan hoşlandım. Simge'ye kendisiyle görüşmek istediğimi söyledim. Tanıştıktan sonra onu haltere yönlendirdim. Bu sporun zor olduğunu, kendisinin de zorlukların üstesinden gelebileceğini belirttim. Bu şekilde başarı elde edebileceğini söyleyerek onun motivasyonunu artırdım. Sonrasında ise duygularımı ifade ettim ve şimdi hayatımızı bileştiriyoruz" dedi.

        DÜNYAYA ADINI ALTIN HARFLERLE YAZDIRDI

        Spora lisenin ilk yılında antrenörünün yönlendirmesiyle başladığını anlatan Faruk Öztürk, "Antrenörüm, beni haltere yönlendirmeye ve motivasyonumu yerine getirmeye çalışıyordu. Beni başarılı bir halterci yapmak istiyordu. Ardından çalıştım, çabaladım ve adımı dünyaya duyurdum. 2017 Dünya Şampiyonası, 2018 Avrupa Şampiyonası, 2022 Avrupa Şampiyonası'nda yarıştım. Ayrıca 8 Türkiye şampiyonluğum var" diye konuştu.

        '1 AY İÇİNDE TÜRKİYE 2'NCİSİ OLDUM'

        Simge Elif Poyraz ise 2018 yılında Faruk'la tanıştıklarını belirterek, "Ardından onun yönlendirmesiyle haltere başladım. İlk 1 ay içerisinde Türkiye 2'ncisi oldum. Zamanla başarılarımı katladım. 2023 Türkiye Şampiyonası'nda ve bu yıl mayıs ayında gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası'nda 1'inci oldum. Bundan sonraki hedefim Avrupa, dünya ve 2028 yılında yapılacak olimpiyat oyunlarında derece kazanmak" dedi.

        'HAYAT VE SPOR BİZİ BİRLEŞTİRDİ'

        Aşkın engel tanımadığını belirten Poyraz, "Faruk'la tanıştığımızda hoşlandığını söyledi, fakat benim başka hedeflerim vardı. Ama hayat ve spor bizi birleştirdi. Ben de ilgi duyduğumu fark ettiğimde ilişkimiz başladı. Tanıştığımız dönemden bu yana hayatımız birlikte geçiyor. Sabahları kahvemizi içiyor, antrenmana kendimizi hazırlanıyoruz. Daha sonra birlikte antrenmana başlıyoruz. Yine birbirimize kilo takıyoruz. Her şekilde birbirimize destek oluyoruz. Hem sporda başarılar elde ettik hem de birbirimizde aşkı bulduk. Aşk gerçekten engel tanımıyor. Eve kapatılan engelli bireylerin de herhangi bir spor branşında kendilerinin yeteneğini keşfetmelerini istiyorum" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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