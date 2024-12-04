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        30 yıldır denizin çöpünü topluyor

        ANTALYA'nın doğa harikası Kekova yarımadasında yaşayan Cevdet Eren (62), 30 yıldır Kaleköy, Akvaryum, Hamidiye, Tersane gibi doğa harikası koylara tur tekneleri ve özel yatlarıyla gelenlerin bıraktığı çöpleri topluyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 10:02 Güncelleme: 04.12.2024 - 10:05
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        30 yıldır denizin çöpünü topluyor
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        ANTALYA'nın doğa harikası Kekova yarımadasında yaşayan Cevdet Eren (62), 30 yıldır Kaleköy, Akvaryum, Hamidiye, Tersane gibi doğa harikası koylara tur tekneleri ve özel yatlarıyla gelenlerin bıraktığı çöpleri topluyor. Pancar motorlu küçük teknesiyle saat 04.00'te temizliğe başlayan Eren'in yazın topladığı çöpün miktarı, günde 3 tona kadar çıkıyor.

        Demre'nin dünyaca ünlü tarihi ve turistik merkezi Kekova bölgesinde Kaleköy, Gökkaya Koyu, Korsan Mağarası, Akvaryum Koyu, Simena Antik Batıkşehir, Tersane, Üçağız, Hamidiye, Salyangoz, Burç ve Buzağılık koyu gibi çok sayıda koy ve sahiline özellikle yaz aylarında hem yurt içi hem yurt dışından on binlerce turist geliyor. Demre ve Kaş ilçelerinden tekne turlarıyla bu koyları gezen ve denize girenlerin ardında bıraktığı çöpleri ise 30 yıldır Cevdet Eren topluyor. 'Kader-2' isimli pancar motoru takılı küçük teknesiyle her sabah gün doğmadan koyları tek tek dolaşıp çöpleri temizleyen Eren, belediyeden 2 yıl önce emekli olduktan sonra da çöpleri toplamaya devam ediyor.

        30 YILDIR KEKOVA'YI TEMİZLEYEN ADAM

        Kekova Adası, Batıkşehir, Tersane ve Akvaryum gibi çevre koyların temizliğini yaptığını, turistlerin bıraktığı çöpleri topladığını belirten Cevdet Eren, "Tekne kendimin, tekne için ücret almıyorum, sadece aylık alıyorum. Kaleköy'ün çöplerini her gün alıyorum, koyları aralıklı günlerde topluyorum. 30 yıldır bu işi yapıyorum. Yaz günleri çok çöp çıkıyor, kış dönemi az oluyor. Her gün saat 04.00'te burada oluyorum, Kaleköy'deki herkes çöpünü getiriyor. Koylarda denize bırakılmış ve sahile vuran çöpleri topluyorum" dedi.

        YAZIN GÜNDE 3 BİN KİLO ÇÖP ÇIKIYOR

        Demre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Hüseyin Kartın, Cevdet Eren'in her sabah 04.00 gibi Kaleköy'de yaşadığı evinden çıkıp restoranlar, işletmeler ve köy sakinlerinin limana bıraktığı evsel atıkları teknesine yüklediğini, yaklaşık 15 dakikalık deniz yolculuğu ile Üçağız Mahallesi iskelesinde belediyenin çöp toplama alanına bıraktığını söyledi. İlçe merkezinden gelen çöp toplama aracıyla da 05.30-06.00 arasında transferin sağlandığını kaydeden Kartın, "Ayrıca Kekova Adası ve çevresinde bulunan Akvaryum, Tersane, Batıkşehir, Hamidiye, Burç, Gökkaya, Buzağılık, Salyangoz gibi tur tekneleri ve yatların kullandığı koylarda ve adacıklarda bırakılan çöpleri de topluyor. Kış aylarında haftada iki, yaz döneminde dört gün topluyor. Bu işlem yaklaşık 30 yıldır devam ediyor. Yaz döneminde günlük 3 bin kilogram, kış döneminde ise 1000 kilogram çöp toplanıyor. Bu çöpleri limana getirmek için bazen günlük 3-4 sefer yapıyor" diye konuştu.

        GÜNEŞ DOĞMADAN KOYLAR TEMİZLENİYOR

        Coğrafi olarak Demre'nin biraz dağınık olduğunu ve zor şartlarda hizmet ettiklerini belirten Belediye Başkanı Fahri Duran, "Özellikle yarımadalar ve adalarda olan bölümlere kabul etmek gerekir ki hizmet etmek biraz zor. Doğa incisi Kekova Adası ve halkın çok sevdiği Gökkaya, Tersane koyuna yüzde 60'ı Kaş tarafından, yüzde 40'ı Demre ve Üçağız'dan gelen ziyaretçilere hizmet etmek kolay değil. Biz bir pancar motorlu tekne ve kendi belediye çalışanımızla her gün bu koyları gezdiriyoruz. Çalışan arkadaş her sabah güneş doğmadan bütün koylara gidiyor. Bütün koylardaki çöpleri, pislikleri temizliyoruz ve gelen misafirlerimize güzel bir Kekova, güzel bir Gökkaya, güzel bir Üçağız, güzel bir Kaleköy bırakmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

        ÇÖPLERİNİ BIRAKIP GİDENLERE SESLENDİ

        Günlük neredeyse 1 tekne dolusu çöp toplandığına işaret eden Duran, "Bazı günlerde tekne tamamen doluyor. Misafirlerimize serzenişte bulunmak istiyorum. Duyarlı olmaları gerekiyor. Aslında onların daha kolay şartlarda çöplerini imha etme durumları varken, geldikleri teknelerle ya da deniz araçlarıyla geri götürme imkanları varken görevi bize bırakıyorlar. Tabii biz zor şartlarda topluyoruz. Bazen iki kişi, bazen bir kişi gidiyor. Ve zorlandıkları anlar oluyor. İki güne çıktığı vakit o pancar motor tamamen doluyor" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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