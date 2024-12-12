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        Evini yakan oğlunun uyuşturucudan kurtarılması isteyen anne gözyaşı döktü

        ANTALYA'da iddiaya göre madde bağımlısı olan oğlu M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 20:20 Güncelleme: 12.12.2024 - 20:25
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        Evini yakan oğlunun uyuşturucudan kurtarılması isteyen anne gözyaşı döktü
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        ANTALYA’da iddiaya göre madde bağımlısı olan oğlu M.K.’nın çıkardığı yangında oturduğu dairede büyük hasar oluşan anne Dudu K., “Uyuşturucudan çocuk kafayı yedi 31 yaşında. 1 tane evladım var benim. Ne olursunuz hepsini kurtarın. Oralardan topluyorum bu yaştan sonra. Artık yeter kafayı yedim” dedi.

        Olay saat 17.30 sıralarında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerindeki 9 katlı binanın 2’nci katında meydana geldi. İddiaya göre madde bağımlısı olan M.K., aynı evde yaşadığı annesi Dudu K. ile tartışma yaşadı. Tartışma sonrası M.K.’nın balkonda yaktığı ateş bir anda tüm evi kapladı. Alevler üst kattaki dairenin balkonuna da sıçradı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        İtfaiye gelene kadar bazı vatandaşlar, yangına aldırış etmeden dumanların kapladığı evlere girerek mahsur kalanları çıkarttı. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını diğer evlere sıçramadan kontrol altına aldı. Bu sırada dumandan etkilenen 4 kişi, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

        Binada yaşayanlar ise panik halinde apartmandan çıktı. Yangın haberini alıp olay yerine koşarak gelen bazı kişiler ise kalabalık içerisinde yakınlarını aradı. Bir itfaiye eri tarafından sağlık ekibinin yanına getirilen Dudu K., “Benim bir şeyim yok. Çocuğum sağ ya o yeter” dedi.

        ANNENİN UYUŞTURUCU İSYANI

        Oğlunun evi yaktığı iddia edilen Dudu K., evladının uyuşturucu madde batağına düştüğünü söyleyerek feryat etti. Dudu K., “Temizleyin buraları. Ben çocuğumu artık Zeytinköy’den topluyorum. Uyuşturucudan çocuk kafayı yedi 31 yaşında. 1 tane evladım var benim. Ne olursunuz hepsini kurtarın, kızlar fuhuş yapıyor Zeytinköy yollarında. Oralardan topluyorum bu yaştan sonra. Artık yeter kafayı yedim. Üzüleyim mi ağlayayım mı? Yeter ocağımız söndü. O çocuklar ağlıyor, anaları ağlıyor. Ne oluyorsa uyuşturucudan oluyor bize” dedi.

        Dumandan etkilenenleri binadan çıkaran Ferhat Aksoy ise “Geldiğimizde yanıyordu, çok fazla duman vardı. Biz de içeri girdik. İnsanlara yardım etmeye çalıştık. İnsanlık görevimizi yaptık. 9 katlı bina çok fazla insan vardı. Ben kendi ailemi ve bir aile daha vardı, onları çıkarttım. Dumandan çok etkilendik. Alevler dışarda öbür taraftaydı” diye konuştu.

        Yangında anne- oğlunun yaşadığı daire zarar görürken, alevlerin ulaştığı üst kattaki dairede de maddi hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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