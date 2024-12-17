Alanyaspor, kupada grup aşamasına yükseldi

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Türkiye Kupası 5’inci tur maçında sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaştı. Turuncu yeşilli Akdeniz ekibi, üstün başladığı maçın 10’uncu dakikasında genç oyuncusu Buluthan Bulut’un golüyle 1-0 öne geçti. 40’ıncı dakikada Amed Sportif Faaliyetler, Cassubie’nin golüyle 1-1 eşitliği sağlarken ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıya daha baskılı başlayan Alanyaspor, 59’uncu dakikada Lima’nın kafa golüyle yeniden 2-1 öne geçti. Alanyaspor, 75’inci dakikada ise Makouta'nın fileleri havalandırmasıyla farkı 2’ye çıkartarak skoru 3-1’e getirdi. 85’inci dakikada Amed Sportif Faaliyetler, Alaettin Batuhan Tur’un golüyle maçın skorunu 3-2’ye getirdi. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Alanyaspor sahadan 3-2 üstünlükle ayrıldı ve kupada adını grup aşamasına yazdırdı.

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