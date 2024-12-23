Antalya'da 2 gün fırtına ve sağanak uyarısı

METEOROLOJİ 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Antalya için yarın ve çarşamba günü gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Antalya'da gök gürültülü sağanak ile fırtınanın 2 gün etkili olacağı kaydedildi. İl genelinde gök gürültülü sağanağın yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olmasının beklendiği; Kaş, Demre, Finike, Aksu, Serik, İbradı, Manavgat ve Alanya ilçelerinde şiddetli, yer yer aşırı yağışların görülebileceği ifade edildi. Yağışların, Konya-Antalya kara yolu ve Alacabel geçidi olmak üzere 1400 rakım üzeri yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olmasının beklendiği kaydedildi.

Yağış ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, “Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/saat), yüksek kesimlerinde yer yer hamleli kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlar sebebi ile sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve fırtına, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kıyılarda küçük çaplı dolu yağışı ve hortum, yükseklerde buzlanma, don olayı ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.