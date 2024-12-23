Antalya'ya 'turuncu kod' uyarısı; kentte taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü’nün turuncu kod ile hem kuvvetli sağanak hem de fırtına uyarısında bulunduğu Antalya’da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Vali Hulusi Şahin, “Antalya genelinde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Normal okullarımızda eğitim devam edecek” dedi. Şahin, geçen cumartesi Manavgat’ta meydana gelen sağanak sonrası ev ve iş yerlerinde 13 milyon liralık hasar meydana geldiğini de söyledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Antalya için hem fırtına hem de sağanak uyarısında bulundu. Yarın saat 06.00 saatinde başlaması öngörülen gök gürültülü sağanağın özellikle merkez ve batı ilçelerinde etkili olacağı uyarısında bulunuldu. Turuncu kodla uyarılan kentte öğle saatlerinden itibaren de doğu ilçelerinde çok kuvvetli sağanak şeklinde etkili olacak yağmurun metrekareye 51 ile 100 kilogram şeklinde düşmesinin beklendiği açıklandı. Ayrıca Kaş, Demre, Finike, Aksu, Serik, İbradı, Manavgat, Alanya, yer yer çok kuvvetli olacak yağışın metrekareye 100 kilogramın üzerine çıkmasının beklendiği yönünde yapılan uyarıda, yüksek rakımlı yerlere de kar yağacağı ifade edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kent için ikinci bir uyarıda daha bulundu. Fırtınanın hızının saatte 70 kilometreyi bulacağı ve vatandaşların çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı duyarlı olunması noktasında uyarıda bulunuldu. Açıklamalar sonrası Antalya Valisi Hulusi Şahin AFAD Kriz Masası’nda toplantı düzenledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek’in de katıldığı toplantıda Vali Şahin, kentin hem sarı hem de turuncu kodla uyarıldığına dikkati çekti. Vali Şahin, “Yarın sabah saatlerinde Antalya’nın batı ilçelerinde Kaş, Demre, Finike’de turuncu kod var. 51 ile 100 kilogram yağış bekleniyor. Öğleden sonra bu yağışlar Antalya merkez ve doğu ilçelerine kayacak. Oralarda da 100 kilogram hatta üzerine de çıkacağı bekleniyor” dedi. Vali Şahin, vatandaşları fırtına ve sağanağa karşı tedbirli olmaları noktasında uyardı.

Bütün ekiplerin hazır olduğunu ve sahada olacaklarını kaydeden Vali Şahin, “Rüzgar da geliyor. Bu tabloyu daha zorlaştıracak. Çatı uçması, soba zehirlenmesi gibi hadiseler için son derece dikkatli olunması lazım. Tüm süreci takip edeceğiz. Ayrıca 1300 ve 1400 rakım için de uyarı var. Antalya- Konya yolundaki Alacabel geçidinde de yoğun kar yağışı bekleniyor. Bu yolu kullanacak vatandaşlarımızın kış lastiği ve zincir hazırlığında olması önemli. Hazırlığı olmayan araçların yola çıkmaması çok önemli” dedi.

TAŞIMALI EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ Kentte 21 Aralık Cumartesi günü özellikle Manavgat ve Alanya’da etkili olan sağanak nedeniyle olumsuzluklar yaşandı. Manavgat’a metrekareye 106,7 kilogram yağış düşmüş kentte tarım alanları başta olmak üzere ev ve iş yerlerini su basmıştı. Vali Şahin, Manavgat’ta hasar tespit çalışmalarının tarım alanlarında sürdüğünü söyledi. Ev ve iş yerleri için milyonlarca liralık hasarın meydana geldiğini de kaydeden Vali Şahin, şöyle konuştu: