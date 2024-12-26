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        Otobüsle gönderilen koliden beslenmesi yasak maymun çıktı

        ANTALYA'da şehirlerarası otobüs terminaline Ankara'dan gönderilen, teslim alınmayınca otogardaki emanet odasına götürülen koli, x-ray cihazından geçirilirken içerisinde beslenmesi yasak olan 'Rhesus' türü maymun olduğunu fark edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 16:51 Güncelleme: 26.12.2024 - 16:55
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        Otobüsle gönderilen koliden beslenmesi yasak maymun çıktı
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        ANTALYA'da şehirlerarası otobüs terminaline Ankara'dan gönderilen, teslim alınmayınca otogardaki emanet odasına götürülen koli, x-ray cihazından geçirilirken içerisinde beslenmesi yasak olan 'Rhesus' türü maymun olduğunu fark edildi. Geciktiği için koliyi emanetten almaya giden M.K. hakkında, beslenmesi yasak maymun nedeniyle tutanak hazırlandı. M.K., "Hediye gönderildi. Kutuda ne olduğunu bilmiyordum" dedi.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne bugün Ankara'dan gelen otobüsle gönderilen koli, teslim alınmayınca görevliler otogarın emanet odasına götürdü. Bina dışındaki gelen yolcu peronundan otogar içerisine götürülen koli, x-ray cihazından geçirildi. Girişteki görevliler koli içerisinde ahşap delikli kutuda maymun olduğunu fark etti.

        GELEN OTOBÜSÜ KAÇIRINCA YAKALANDI

        Bir süre sonra M.K., emanet odasına gelip koliyi almak istedi. Ankara'dan gelen ve perondan ayrılan otobüsün geliş saatini karıştırınca kolinin emanete bırakıldığını düşünen M.K. hakkında, Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Doğa Koruma ekipleri tarafından tutanak hazırlandı. M.K., tutanak hazırlayan görevlilere, hayvanın kendisine hediye olarak gönderildiğini, kutunun içerisinde ne olduğunu bilmediğini anlattı. Görevliler, 'Rhesus' türü yavru maymunu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na götürdü. Sağlık kontrolü yapılan maymun 15 gün rehabilitasyona alınacak.

        KILIÇ BALIĞI ELE GEÇİRİLDİ

        Diğer yandan, ihbar sonrası otobüs terminalinin indirme peronunda taşıma belgesi olmayan 115 santimetre uzunluğunda kılıç balığı tespit edildi. Soğuk zincir ve taşıma şartlarına uymadığı için kullanıma uygun olmayan ürüne ekipler tarafından el konularak imha edildi. Ürünü getiren otobüs hakkında 5996 sayılı veteriner hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve 1380 sayılı su ürünleri kanununa uygun idari iş ve işlemlerin, Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce uygulanacağı belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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