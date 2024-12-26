Otobüsle gönderilen koliden beslenmesi yasak maymun çıktı

ANTALYA'da şehirlerarası otobüs terminaline Ankara'dan gönderilen, teslim alınmayınca otogardaki emanet odasına götürülen koli, x-ray cihazından geçirilirken içerisinde beslenmesi yasak olan 'Rhesus' türü maymun olduğunu fark edildi. Geciktiği için koliyi emanetten almaya giden M.K. hakkında, beslenmesi yasak maymun nedeniyle tutanak hazırlandı. M.K., "Hediye gönderildi. Kutuda ne olduğunu bilmiyordum" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne bugün Ankara'dan gelen otobüsle gönderilen koli, teslim alınmayınca görevliler otogarın emanet odasına götürdü. Bina dışındaki gelen yolcu peronundan otogar içerisine götürülen koli, x-ray cihazından geçirildi. Girişteki görevliler koli içerisinde ahşap delikli kutuda maymun olduğunu fark etti. GELEN OTOBÜSÜ KAÇIRINCA YAKALANDI

Bir süre sonra M.K., emanet odasına gelip koliyi almak istedi. Ankara'dan gelen ve perondan ayrılan otobüsün geliş saatini karıştırınca kolinin emanete bırakıldığını düşünen M.K. hakkında, Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Doğa Koruma ekipleri tarafından tutanak hazırlandı. M.K., tutanak hazırlayan görevlilere, hayvanın kendisine hediye olarak gönderildiğini, kutunun içerisinde ne olduğunu bilmediğini anlattı. Görevliler, 'Rhesus' türü yavru maymunu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na götürdü. Sağlık kontrolü yapılan maymun 15 gün rehabilitasyona alınacak.