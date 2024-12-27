Falezlerden 2 gün önce düşen otomobil denizden çıkarıldı (2)

Bu arada otomobilin denize düştüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobilin falezlere geldikten sonra yarım saat beklediği, ardından sürücünün araçla daire çizerek otomobilin yönünü denize çevirdiği, kısa süre sonra da falezlerden düştüğü görüldü.

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