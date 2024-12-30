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        Kızıyla boşanma aşamasındaki damadının eczanesine pompalı tüfekle ateş açtı (2)

        KAYINPEDERGÖZALTINA ALINDIAntalya'nın Serik ilçesinde damadı Emre Çetin'e ait eczaneye pompalı av tüfeğiyle ateş açıp, kaçan B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 15:13 Güncelleme: 30.12.2024 - 15:15
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        Kızıyla boşanma aşamasındaki damadının eczanesine pompalı tüfekle ateş açtı (2)
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        KAYINPEDERGÖZALTINA ALINDI

        Antalya'nın Serik ilçesinde damadı Emre Çetin'e ait eczaneye pompalı av tüfeğiyle ateş açıp, kaçan B.V. polis tarafından gözaltına alındı. Gedik Mahallesi'ndeki evinde yakalanan B.V., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayda kullandığı av tüfeği de ele geçirilen B.V., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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