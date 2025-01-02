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        İşçiler teneke kovada yaktıkları ateşte ısınırken patlama oldu: o anlar kamerada

        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde işçiler teneke kova içinde yaktıkları ateşin başında ısınırken patlama oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 12:51 Güncelleme: 02.01.2025 - 12:55
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        İşçiler teneke kovada yaktıkları ateşte ısınırken patlama oldu: o anlar kamerada
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        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde işçiler teneke kova içinde yaktıkları ateşin başında ısınırken patlama oldu. Panikle kaçışan işçiler yara almazken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

        Alanya Toptancı Hali'nde soğuk havada ısınmak isteyen bir grup işçi, teneke kovada ateş yaktı. İşçiler ateş etrafında toplanıp ısınırken patlama oldu. Patlamayla birlikte beton parçaları ve kovada yanan maddeler etrafa saçıldı. Panikle kaçışan işçiler olayı yara almadan atlatırken, kovanın konulduğu noktada beton zeminde hasar oluştu. Bu arada olay, güvenlik kamerasına da yansıdı.

        Olaya tanık olan Orhan Metin, "Her zaman ısınmak için işçilerin yaktığı bir şey. Tenekede ateşi yakınca alttaki beton ısınıyor. Patlama sesini duyduk, gittik baktık herhangi bir olumsuzluk yok çok şükür. Bayağı bir ses çıktı" dedi.

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