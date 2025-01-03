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        Kuran'a saygısızlık şüphelisi gözaltına alındı

        ANTALYA'da, T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 10:58 Güncelleme: 03.01.2025 - 11:00
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        Kuran'a saygısızlık şüphelisi gözaltına alındı
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        ANTALYA'da, T.S.Ü. (17), Kuran'ı Kerim'e saygısızlık yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

        Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde aniden fenalaşan Ferdi Tayfur, özel bir hastanede yoğun bakıma kaldırılıp, tedaviye alındı. Soğuk algınlığı nedeniyle rahatsızlandığı belirtilen Tayfur, daha önce tedavi gördüğü Antalya'daki doktorunun talebi üzerine 17 Aralık gecesi ambulans uçakla bu kente sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Ferdi Tayfur, dün saat 19.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

        Ölüm haberini alan sanatçının hayranları, Tayfur'un bulunduğu hastanenin önüne geldi. Giyim tarzı, saçları ve ayakkabılarıyla Tayfur'a benzetilen T.S.Ü. de dün akşam hastane önünde şarkılar söyledi. Bazı sosyal medya hesaplarında T.S.Ü.'nün Kuran-ı Kerim'e saygısızlık yaptığına ilişkin görüntülerin yer aldığı iddiaları üzerine polis harekete geçti. T.S.Ü., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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