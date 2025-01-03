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        Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem

        AKDENİZ'de 4.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 17:07 Güncelleme: 03.01.2025 - 17:10
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        Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem
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        AKDENİZ'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Antalya Körfezi'nde saat 16.51'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 7 kilometre derinlikte kaydedilen deprem özellikle Alanya'da hissedildi. Alanya merkezinde depremi hissedenlerden bazıları, sokağa çıktı. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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