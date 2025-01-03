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        Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem (3)

        'SAHATARAMALARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR'Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Saat 16.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 17:45 Güncelleme: 03.01.2025 - 17:50
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        Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem (3)
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        'SAHATARAMALARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR'

        Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Saat 16.51'de Alanya açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Kurumlarımıza intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Saha taramalarımız devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

        'İLK DEFA BU KADAR KÖTÜ SALLANDIĞIMIZ HİSSETTİM'

        Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, "Değerli hemşehrilerim ilçemizde yoğun olarak hissedilen bir deprem olmuştur. Şu ana kadar birimlerimize ulaşan bir olumsuzluk yoktur. Alan çalışmalarımız Büyükşehir ve Alanya Belediyesi ile iş birliğinde devam etmektedir. İlçemize ve bölgemize geçmiş olsun" dedi. Depremi hissedenlerden Arda Sıray ise "İlk defa bu kadar kötü sallandığımızı hissettim. Gerçekten çok korktum" diye konuştu.

        DEPREM KAMERADA

        Diğer yandan deprem sırasında vatandaşların yaşadığı panik anları, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; iş yerlerinde otururken depremi hissedenlerin koşuşturması ve binaları terk etmeleri yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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