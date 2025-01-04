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        1 kişinin öldüğü spot dükkanı yangınında şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

        ANTALYA'daspot dükkanını ateşe vererek, 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddia edilen Ufuk B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 13:14 Güncelleme: 04.01.2025 - 13:20
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        1 kişinin öldüğü spot dükkanı yangınında şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
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        ANTALYA'daspot dükkanını ateşe vererek, 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddia edilen Ufuk B. (40), ifadesinde, "Spotçu arkadaşa 200 TL verip, sahte alkol almasını istedim. Bana 100 TL geri verdi. Ben de '200 TL verdim, diğer 100 TL'ye ne oldu' dedim. Sonra kavga ettik. Yangın günü de iş yerine gittim ve orada tartıştık ve kavgamız büyüdü. Bir anda yangın çıktı. Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum dedi.

        Yangın, 2 Ocak'ta saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi 173 Sokak'ta 3 katlı apartmanın giriş katındaki ikinci el eşya satılan dükkanda meydana geldi. İhbarla gelen itfaiye ekibi, tüm apartmanı saran alevlere müdahale ederken; daire sakinleri kendilerini sokağa attı. Yangından bitişikteki çamaşırhanenin sahibi Ahmet Özen ile spot dükkanları bulunan Lokman Derya Yılmaz ve Mete Durupınar (49) etkilendi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Mete Durupınar hayatını kaybetti, Lokman Derya Yılmaz'ın hastanedeki tedavisi sürüyor. Kalbi duran ve doktorların yoğun çabasıyla hayata tutunan Ahmet Özen ise Konya'da yanık tedavisi veren bir hastaneye sevk edildi.

        KUNDAKLAMA İDDİASI

        Cinayet Büro Amirliği ve Muratpaşa Emniyeti Suç Araştırma Bürosu ekipleri, geniş çaplı araştırma başlattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin de bulunduğu araştırmada, olay yerinde çakmak gazı kutusu bulundu. Polisin yaptığı incelemede; spot dükkanını işleten Mete Durupınar ile spotçunun üst katında oturan Ufuk B.'nin televizyon satışı nedeniyle alacak tartışması yaşadığı ve Ufuk B.'nin dükkanı kundakladığı iddia edildi. Ekipler tarafından yakalanan Ufuk B., polis merkezine götürüldü.

        İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

        Ufuk B., ilk ifadesinde yangının nasıl çıktığını bilmediğini söyledi. Ufuk B., "Spotçudan daha önce mobilya ve televizyon alıp, 1500 TL parasını ödemiştim. Buna rağmen ürünlerim eksik gelmişti ve bu yüzden tartışma yaşamıştık. 31 Aralık sabahında ise spotçu arkadaşa 200 TL verip, sahte alkol almasını istedim. Akşama doğru dükkana gittiğimde alkolü bulmadığını söyleyip, bana 100 TL geri verdi. Ben de '200 TL verdim, diğer 100 TL'ye ne oldu' dedim. Sonra kavga ettik. Yangın günü de iş yerine gittim ve orada tartıştık ve kavgamız büyüdü. Olay günü tartıştıktan sonra dışarıya çıktım. Bir anda yangın çıktı. Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum" dedi.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Cinayet Büro Amirliği'nde ifade işlemi tamamlanan Ufuk B., bugün sabah saatlerinde sağlık kontrolüne getirildi. Sağlık kontrolünden çıkan Ufuk B., basın mensuplarının 'Neden yaktınız?' sorusuna, "Kimyasal satanlara ölüm" diyerek cevap verdi. Ufuk B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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