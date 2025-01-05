Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Türk fotoğrafçının F-4 fotoğrafı, 2024'ün en iyisi

        NATO Hava Komutanlığı'nın 2024 yılına ait savaş uçağı fotoğraflarını içeren yarışmasında Türkiye'den havacılık fotoğrafçısı ve araştırmacısı Cem Doğut'un Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-4 Phantom fotoğrafı, 2024'ün en iyisi seçildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 10:55 Güncelleme: 05.01.2025 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk fotoğrafçının F-4 fotoğrafı, 2024'ün en iyisi
        ABONE OL
        ABONE OL

        NATO Hava Komutanlığı'nın 2024 yılına ait savaş uçağı fotoğraflarını içeren yarışmasında Türkiye'den havacılık fotoğrafçısı ve araştırmacısı Cem Doğut'un Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-4 Phantom fotoğrafı, 2024'ün en iyisi seçildi.

        NATO Hava Komutanlığı'nın resmi X hesabı üzerinden her yıl aralık ayı boyunca, o yılın savaş uçaklarına ait en güzel hava fotoğraflarının yer aldığı yarışmayı, Türkiye'den havacılık fotoğrafçısı ve araştırmacısı Cem Doğut, ikinci kez kazandı. Geçen yıl Polonya Hava Kuvvetleri'ne ait F-16'ların fotoğrafıyla 2023'ün en iyi hava fotoğrafı ödülünü kazanan Cem Doğut, bu yıl yine birinci oldu.

        4 fotoğrafçıya ait savaş uçağı fotoğraflarının finale kaldığı yarışmada toplam 17 bin 63 oy kullanıldı. Oyların yüzde 76,7'sini alan Cem Doğut'un Türk Hava Kuvvetleri'nin F-4 Phantom uçaklarının 50'nci yılı dolayısıyla göl üzerinde uçuşunu gösteren fotoğrafı, 2024'ün en iyisi seçildi. Finalde Slawek Hesja Krajniewski'nin, İspanyol F-18'lerini güneş ışığıyla ve parlak bir şekilde yanan işaret fişekleriyle aydınlattığı fotoğrafı, yüzde 12,7 oranla 2’nci oldu. Bartosz Bera'nın bulutların üzerinde, işaret fişeklerinin ışığıyla turuncuya boyanmış F-16 fotoğrafı, yüzde 5,9 oranla 3’üncü oldu. Belinda Alker'in NATO Joint Warrior 24-1 tatbikatında uçak gemisi HMS Prince Of Wales'te kuzey ışıkları altında görüntülediği F-35'lere ait fotoğrafı da yüzde 4,7 oranla 4’üncü oldu.

        50'NCİ YIL KUTLAMASINDA GÖRÜNTÜLEDİ

        Cem Doğut, kasım ayında Türk Hava Kuvvetleri'nin F-4 Phantom uçaklarının 50'nci yıl kutlamaları sırasında çektiği fotoğrafla ilgili şunları söyledi:

        “Gönül bağım olan Phantom'u A400M'in rampasından fotoğraflamak ömür boyu unutamayacağım bir andı. Air Forces Monthly dergisinin kapağında ilk kez bir Türk uçağının fotoğrafı 1993 yılında yayımlanmıştı. O zaman Bosna üzerinde görev yapan bir F-16'mızı yabancı bir fotoğrafçı fotoğraflamıştı. Aradan geçen 31 yılda bir daha kapağında Türk uçağı göremedik. Aradan geçen onca yılın ardından fotoğrafımın kapakta yayımlanması beni çok gururlandırdı. Havacılık fotoğrafçılığı kariyerimdeki en özel anlardan biri oldu."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        22 motosiklet küle döndü! Sürücü kursuna kundaklama iddiası!
        22 motosiklet küle döndü! Sürücü kursuna kundaklama iddiası!
        Sarıkamış'ta duygu dolu anlar! Şehitlerimiz anılıyor
        Sarıkamış'ta duygu dolu anlar! Şehitlerimiz anılıyor
        Locart yöntemiyle çözülen cinayet! Havanın yağmurlu olması katili yakalattı
        Locart yöntemiyle çözülen cinayet! Havanın yağmurlu olması katili yakalattı
        Penaltı ve kırmızı kart var mı?
        Penaltı ve kırmızı kart var mı?
        ABD ağır kış şartlarına hazırlanıyor: 62 milyon kişi etkilenecek!
        ABD ağır kış şartlarına hazırlanıyor: 62 milyon kişi etkilenecek!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mavi Solman!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mavi Solman!
        "Türk toplumu buna hazır değilmiş"
        "Türk toplumu buna hazır değilmiş"
        "Galatasaray'a tatil yaramamış"
        "Galatasaray'a tatil yaramamış"
        Sağanak ve kar yağışı sürüyor! 2 bölge için önemli uyarı!
        Sağanak ve kar yağışı sürüyor! 2 bölge için önemli uyarı!
        Yeni doğan bebek bakımında sık yapılan hatalar!
        Yeni doğan bebek bakımında sık yapılan hatalar!
        Arabesk furyasını başlattı
        Arabesk furyasını başlattı
        Beyin çürümesinin yegane ilacı bulundu
        Beyin çürümesinin yegane ilacı bulundu
        Bu yemek sofrasında bir yanlışlık var!
        Bu yemek sofrasında bir yanlışlık var!
        Kolonya ile oyun canına mal oldu
        Kolonya ile oyun canına mal oldu
        G.Saray evinde hata yapmadı!
        G.Saray evinde hata yapmadı!
        Gazze'nin kuzeyinde hastane kalmadı
        Gazze'nin kuzeyinde hastane kalmadı
        Cenazede gerginlik
        Cenazede gerginlik
        NATO Ukrayna için toplanacak
        NATO Ukrayna için toplanacak
        Müthiş seri 21 maça çıktı!
        Müthiş seri 21 maça çıktı!
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?

        Benzer Haberler

        Turizm izin belgeli 'kiralık konut' 1 yılda 22 bin oldu
        Turizm izin belgeli 'kiralık konut' 1 yılda 22 bin oldu
        Antalya'da geçen yıl denizi kirleten gemilere 103 milyon lira ceza uyguland...
        Antalya'da geçen yıl denizi kirleten gemilere 103 milyon lira ceza uyguland...
        Antalyaspor-Eyüpspor maçının ardından
        Antalyaspor-Eyüpspor maçının ardından
        Antalyaspor - Eyüpspor: 1-4
        Antalyaspor - Eyüpspor: 1-4
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig