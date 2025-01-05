Türk fotoğrafçının F-4 fotoğrafı, 2024'ün en iyisi

NATO Hava Komutanlığı'nın 2024 yılına ait savaş uçağı fotoğraflarını içeren yarışmasında Türkiye'den havacılık fotoğrafçısı ve araştırmacısı Cem Doğut'un Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-4 Phantom fotoğrafı, 2024'ün en iyisi seçildi.

NATO Hava Komutanlığı'nın resmi X hesabı üzerinden her yıl aralık ayı boyunca, o yılın savaş uçaklarına ait en güzel hava fotoğraflarının yer aldığı yarışmayı, Türkiye'den havacılık fotoğrafçısı ve araştırmacısı Cem Doğut, ikinci kez kazandı. Geçen yıl Polonya Hava Kuvvetleri'ne ait F-16'ların fotoğrafıyla 2023'ün en iyi hava fotoğrafı ödülünü kazanan Cem Doğut, bu yıl yine birinci oldu.

4 fotoğrafçıya ait savaş uçağı fotoğraflarının finale kaldığı yarışmada toplam 17 bin 63 oy kullanıldı. Oyların yüzde 76,7'sini alan Cem Doğut'un Türk Hava Kuvvetleri'nin F-4 Phantom uçaklarının 50'nci yılı dolayısıyla göl üzerinde uçuşunu gösteren fotoğrafı, 2024'ün en iyisi seçildi. Finalde Slawek Hesja Krajniewski'nin, İspanyol F-18'lerini güneş ışığıyla ve parlak bir şekilde yanan işaret fişekleriyle aydınlattığı fotoğrafı, yüzde 12,7 oranla 2’nci oldu. Bartosz Bera'nın bulutların üzerinde, işaret fişeklerinin ışığıyla turuncuya boyanmış F-16 fotoğrafı, yüzde 5,9 oranla 3’üncü oldu. Belinda Alker'in NATO Joint Warrior 24-1 tatbikatında uçak gemisi HMS Prince Of Wales'te kuzey ışıkları altında görüntülediği F-35'lere ait fotoğrafı da yüzde 4,7 oranla 4’üncü oldu.