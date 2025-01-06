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        Erkek arkadaşıyla tartışan Burcu, korkuluktan düşüp yaralandı

        ANTALYA'da erkek arkadaşıyla tartışan Burcu K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 10:37 Güncelleme: 06.01.2025 - 10:40
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        Erkek arkadaşıyla tartışan Burcu, korkuluktan düşüp yaralandı
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        ANTALYA'da erkek arkadaşıyla tartışan Burcu K., park kenarındaki korkuluktan 5 metre boşluğa düştü. Burcu K. hastaneye kaldırılırken, erkek arkadaşı ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

        Olay, dün saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Caddesi’ndeki Atatürk Parkı'nda meydana geldi. Çağatay isimli erkek arkadaşıyla parkta tartışan Burcu K., bir süre sonra korkuluktan 5 metrelik boşluğa düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Burcu K., ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi yapılan Burcu K., ambulansla Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burcu K.'nin bilincinin açık olduğu kaydedildi. Burcu K.'nin kendisinin düştüğünü beyan eden erkek arkadaşı, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        'TARTAKLAYARAK PARKA DOĞRU ÇIKARDI'

        Olaya tanık olan Hayrullah İnal "Erkek arkadaşı varyant tarafında kızı tartaklayarak, parka doğru çıkmaya başladı. Kıza hakaretler ediyordu. 500 metre ilerledikten sonra, kızı bayağı bir tartakladı. Çalıların arasına düşüp tekrar kalktılar. Ben 112'ye ihbarda bulundum. 2 dakika sonra çığlık sesleri geldi. Koştum geldim, kız kendisini boşluğa atmış. Attı mı, yoksa atıldı mı bilmiyorum. Biz çıkarmaya çalıştık, ekipler geldi gerekeni yaptı" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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