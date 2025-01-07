AnkaraCumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY'nin şirketler yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt üyelerine ve ailelerine para transferi yaptığı tespit edilen 22 şüpheli gözaltına alındı.

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