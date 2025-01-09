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        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 2 bin personelin emeklilikleri istendi

        ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan ve emekliliği gelen 2 binden fazla personelden, iddiaya göre 30 Ocak'a kadar emeklilik dilekçelerini vermeleri istendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 17:14 Güncelleme: 09.01.2025 - 17:15
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 2 bin personelin emeklilikleri istendi
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        ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan ve emekliliği gelen 2 binden fazla personelden, iddiaya göre 30 Ocak'a kadar emeklilik dilekçelerini vermeleri istendi.

        Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Antalya İnsan Kaynakları A.Ş.'ye bağlı çalışan ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında emekliliği hak eden yaklaşık 2 binden fazla personelden, iddiaya göre 30 Ocak Perşembe gününe kadar emeklilik dilekçelerini vermeleri istendi. Personele süreçle ilgili belediyeden bilgilendirme yapılmadı. Bazıları emeklilik dilekçelerini verirken, bazıları da süreçle ilgili detaylı bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Sürecin kadrolu işçileri de etkilediği, hak kaybı yaşamamak adına 100'den fazla personelin kendi rızasıyla emeklilik dilekçesi verdiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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