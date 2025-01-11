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        Batı Akdeniz'de son 15 yılın yağış rekoru

        METEOROLOJİGenel Müdürlüğü'nün 2024 yılı Aralık ayı sıcaklık ve yağış raporlarına göre; Türkiye genelinde ortalama sıcaklıklar normaline göre 1,3 derece yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 11:29 Güncelleme: 11.01.2025 - 11:35
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        Batı Akdeniz'de son 15 yılın yağış rekoru
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        METEOROLOJİGenel Müdürlüğü'nün 2024 yılı Aralık ayı sıcaklık ve yağış raporlarına göre; Türkiye genelinde ortalama sıcaklıklar normaline göre 1,3 derece yükseldi. Yağış raporuna göre; Güneydoğu'da yağışlar yüzde 53 azalırken, Antalya ve Burdur'da son 15 yılın, Isparta ve Muğla'da son 12 yılın, Ege'de ise son 10 yılın en yüksek aralık ayı yağışları kaydedildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2024 yılı Aralık ayı Sıcaklık ve Alansal Yağış raporları yayınlandı. Normaline göre sıcaklığın 1,3 derece arttığı 2024 yılı Aralık ayında, yağışların normaline göre yüzde 4 azaldığı belirlendi.

        SICAKLIK 1,3 DERECE YÜKSELDİ

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sıcaklık raporuna göre; 2024 yılı Aralık ayında ortalama sıcaklıklar batıdaki birçok ilde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. 1991-2020 normalleri aralık ayı ortalama sıcaklığı 4,8 derece iken, 2024 yılı Aralık ayı sıcaklığı 6,1 derece ile normallerinin 1,3 derece üzerinde gerçekleşti. Aralık ayında en düşük sıcaklık eksi 26,8 derece ile Erzurum'da, en yüksek sıcaklık 26 derece ile İnebolu'da tespit edildi.

        YAĞIŞLAR NORMALE GÖRE AZALDI

        Yağış raporuna göre; Türkiye geneli aralık ayı yağışı normalinin altında, geçen yıl aralık ayı yağışının üzerinde gerçekleşti. Aralık ayı yağışı metrekareye 73 kilogram, aralık ayı normali (1991-2020) 75,7 kilogram, 2023 yılı Aralık ayı yağışı 68,5 kilogram ölçüldü. Yağışlarda normaline göre; yüzde 4 azalma, geçen yıl aralık ayı yağışına göre yüzde 7 artma meydana geldi. İl geneli yağışlarda en fazla yağış 314,9 kilogram ve normaline göre en fazla artış yüzde 84 ile Muğla'da meydana geldi. En az yağış 12,4 kilogram ile Iğdır ve normaline göre en fazla azalma yüzde 70 ile Hakkari'de gerçekleşti.

        BÖLGESEL SICAKLIKLAR

        Marmara'da aralık ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 7 derece iken, 2,2 derece artışla 2024 Aralık ayı 9,2 derece ölçüldü. Bölgede en düşük sıcaklık eksi 2,8 derece Balıkesir'de, en yüksek 23,6 derece Sakarya'da gözlendi. Ege'de aralık ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 7,9 derece iken, 1,8 derece artışla 2024 Aralık ayı 9,7 derece oldu. Bölgede en düşük sıcaklık eksi 4,3 derece Emirdağ'da, en yüksek 23,1 derece İzmir'de gözlendi. Akdeniz'de aralık ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 9,1 derece iken, 1,2 derece artışla 2024 Aralık ayı 10,3 derece oldu. Bölgede en düşük sıcaklık eksi 13,6 derece Göksun'da, en yüksek 22,6 derece Kozan'da görüldü. İç Anadolu'da aralık ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 1,4 derece iken, 1,6 derece artışla 2024 Aralık ayı 3 derece ölçüldü. Bölgede en düşük sıcaklık eksi 20,4 derece Zara'da, en yüksek 17,3 derece Çiçekdağı'nda görüldü. Karadeniz'de aralık ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 4,8 derece iken, 1,3 derece artışla 2024 Aralık ayı 6,1 derece ölçüldü. Bölgede en düşük sıcaklık eksi 19,8 derece Bayburt'ta, en yüksek 26 derece İnebolu'da gözlendi. Doğu Anadolu'da aralık ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı eksi 1,6 derece olup, 0,6 derece artışla 2024 Aralık ayı da eksi 1 derece oldu. Bölgede en düşük sıcaklık eksi 26,8 derece Erzurum'da, en yüksek 14,6 derece Ergani'de gözlendi. Güneydoğu'da aralık ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 6,4 derece iken, 0,6 derece artışla 2024 Aralık ayı 7 derece ölçüldü. Bölgede en düşük sıcaklık eksi 7,8 derece Batman'da, en yüksek 21,5 derece Ceylanpınar'da gözlendi.

        YAĞIŞLAR BATIDA YÜKSELDİ

        Aralık ayında yağışlar; Trakya'nın kuzeyi, Ege Bölgesi'nin batı kesimleri, Antalya, Burdur ve Mersin çevreleri ile Giresun'un doğu kesimlerinde normallerine göre yüzde 40'ın üzerinde arttı. Çorum, Amasya, Samsun, Malatya, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van ve Ağrı çevrelerinde yüzde 60'ın üzerinde azaldı. Bölge genelinde Marmara, Ege, Akdeniz bölgeleri normalleri üzerinde yağış aldı. Diğer bölgeler normalleri altında yağış aldı.

        MUĞLA 314 KİLOGRAM YAĞIŞLA İLK SIRADA

        Normaline göre; en fazla azalma yüzde 53 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde gerçekleşti. Ege Bölgesi aralık ayı yağışları son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. İl geneli yağışlarda en fazla yağış 314,9 kilogram ve normaline göre en fazla artış yüzde 84 ile Muğla'da meydana geldi. En az yağış 12,4 kilogram ile Iğdır ve normaline göre en fazla azalma yüzde 70 ile Hakkari'de gerçekleşti.

        YAĞIŞLI GÜN SAYILARI

        Antalya ve Burdur'da son 15 yılın, Isparta ve Muğla'da son 12 yılın en yüksek aralık ayı yağışı kaydedildi. Türkiye genelinde normali 11,8 gün yağışlı ortalama gün iken, aralık ayında ortalama 12,9 gün yağış görüldü. Yağışlı gün sayıları İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Muğla ve Antalya çevrelerinde yer yer 20-25 gün aralığında gerçekleşirken, Şırnak, Van, Hakkari, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinde 5 günün altına düştü.

        BÖLGELERE GÖRE YAĞIŞLAR

        Marmara'da 115,4 kilogram yağış ile normaline göre yüzde 28, 2023 yılı Aralık ayına göre yüzde 38 arttı. Ege'de 135 kilogram yağış ile normaline göre yüzde 49, 2023 yılı Aralık ayına göre yüzde 93 yükseldi. Akdeniz'de 149,7 kilogram yağış ile normaline göre yüzde 21, 2023 yılı Aralık ayına göre yüzde 48 arttı. İç Anadolu'da 36,2 kilogram yağışla normaline göre yüzde 22 azaldı, 2023 yılı Aralık ayına göre yüzde 13 arttı. Karadeniz'de 58,5 kilogram yağışla normaline göre yüzde 19, 2023 yılı Aralık ayına göre yüzde 8 azaldı. Doğu Anadolu'da 33,2 kilogram yağışla normaline göre yüzde 41, 2023 yılı Aralık ayına göre yüzde 55 azaldı. Güneydoğu'da 40 kilogram yağışla normaline göre yüzde 53, 2023 yılı Aralık ayına göre yüzde 50 azaldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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