Batı Akdeniz'de son 15 yılın yağış rekoru

METEOROLOJİGenel Müdürlüğü'nün 2024 yılı Aralık ayı sıcaklık ve yağış raporlarına göre; Türkiye genelinde ortalama sıcaklıklar normaline göre 1,3 derece yükseldi. Yağış raporuna göre; Güneydoğu'da yağışlar yüzde 53 azalırken, Antalya ve Burdur'da son 15 yılın, Isparta ve Muğla'da son 12 yılın, Ege'de ise son 10 yılın en yüksek aralık ayı yağışları kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2024 yılı Aralık ayı Sıcaklık ve Alansal Yağış raporları yayınlandı. Normaline göre sıcaklığın 1,3 derece arttığı 2024 yılı Aralık ayında, yağışların normaline göre yüzde 4 azaldığı belirlendi.

SICAKLIK 1,3 DERECE YÜKSELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sıcaklık raporuna göre; 2024 yılı Aralık ayında ortalama sıcaklıklar batıdaki birçok ilde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. 1991-2020 normalleri aralık ayı ortalama sıcaklığı 4,8 derece iken, 2024 yılı Aralık ayı sıcaklığı 6,1 derece ile normallerinin 1,3 derece üzerinde gerçekleşti. Aralık ayında en düşük sıcaklık eksi 26,8 derece ile Erzurum'da, en yüksek sıcaklık 26 derece ile İnebolu'da tespit edildi.

YAĞIŞLAR NORMALE GÖRE AZALDI

Yağış raporuna göre; Türkiye geneli aralık ayı yağışı normalinin altında, geçen yıl aralık ayı yağışının üzerinde gerçekleşti. Aralık ayı yağışı metrekareye 73 kilogram, aralık ayı normali (1991-2020) 75,7 kilogram, 2023 yılı Aralık ayı yağışı 68,5 kilogram ölçüldü. Yağışlarda normaline göre; yüzde 4 azalma, geçen yıl aralık ayı yağışına göre yüzde 7 artma meydana geldi. İl geneli yağışlarda en fazla yağış 314,9 kilogram ve normaline göre en fazla artış yüzde 84 ile Muğla'da meydana geldi. En az yağış 12,4 kilogram ile Iğdır ve normaline göre en fazla azalma yüzde 70 ile Hakkari'de gerçekleşti.

BÖLGESEL SICAKLIKLAR

Marmara'da aralık ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 7 derece iken, 2,2 derece artışla 2024 Aralık ayı 9,2 derece ölçüldü. Bölgede en düşük sıcaklık eksi 2,8 derece Balıkesir'de, en yüksek 23,6 derece Sakarya'da gözlendi. Ege'de aralık ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 7,9 derece iken, 1,8 derece artışla 2024 Aralık ayı 9,7 derece oldu. Bölgede en düşük sıcaklık eksi 4,3 derece Emirdağ'da, en yüksek 23,1 derece İzmir'de gözlendi. Akdeniz'de aralık ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 9,1 derece iken, 1,2 derece artışla 2024 Aralık ayı 10,3 derece oldu. Bölgede en düşük sıcaklık eksi 13,6 derece Göksun'da, en yüksek 22,6 derece Kozan'da görüldü. İç Anadolu'da aralık ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 1,4 derece iken, 1,6 derece artışla 2024 Aralık ayı 3 derece ölçüldü. Bölgede en düşük sıcaklık eksi 20,4 derece Zara'da, en yüksek 17,3 derece Çiçekdağı'nda görüldü. Karadeniz'de aralık ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 4,8 derece iken, 1,3 derece artışla 2024 Aralık ayı 6,1 derece ölçüldü. Bölgede en düşük sıcaklık eksi 19,8 derece Bayburt'ta, en yüksek 26 derece İnebolu'da gözlendi. Doğu Anadolu'da aralık ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı eksi 1,6 derece olup, 0,6 derece artışla 2024 Aralık ayı da eksi 1 derece oldu. Bölgede en düşük sıcaklık eksi 26,8 derece Erzurum'da, en yüksek 14,6 derece Ergani'de gözlendi. Güneydoğu'da aralık ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 6,4 derece iken, 0,6 derece artışla 2024 Aralık ayı 7 derece ölçüldü. Bölgede en düşük sıcaklık eksi 7,8 derece Batman'da, en yüksek 21,5 derece Ceylanpınar'da gözlendi.