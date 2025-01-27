Kemer'de flamingo sürprizi

ANTALYA'nın Kemer ilçesine kışlamak için geldiği düşünülen flamingo ilgi çekti. Çevredekilerin beslemek amacıyla yiyecek attığı flamingonun insanlardan uzaklaşmadığı görüldü.

Kemer'e bağlı Kiriş ve Çamyuva mahallelerinin ortasından geçerek denizle buluşan Ağva Deresi'ne konaklamak için bir flamingo geldi. Bölgeyi ziyaret edenler, kışlamak için burayı tercih ettiği düşünülen flamingoyu beslemek amacıyla dereye yiyecek bıraktı. İnsanlardan kaçmayan flamingo, daha sonra atılan yiyecekleri yemek için kıyıya kadar yaklaştı. Halk arasında 'allı turna' olarak bilinen flamingoların Kemer'e kışlamak için gelmesinin nadir görülen bir durum olduğu belirtilirken, geçen yıl eylülde Phaselis Antik Kenti'nde de flamingo görülmüştü.