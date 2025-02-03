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        Ören yerlerinde Patara, müzelerde Antalya Müzesi en popüler

        ANTALYA'nın geçen yıl 17 milyon 278 bin 103 ziyaretçi ağırlayarak, önemli bir başarıya imza attığını belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, ören yerleri arasında Patara Antik Kenti'nin, müzelerde ise Antalya Arkeoloji Müzesi'nin en çok ziyaret edilen yerler olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 09:59 Güncelleme: 03.02.2025 - 09:59
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        Ören yerlerinde Patara, müzelerde Antalya Müzesi en popüler
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        ANTALYA'nın geçen yıl 17 milyon 278 bin 103 ziyaretçi ağırlayarak, önemli bir başarıya imza attığını belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, ören yerleri arasında Patara Antik Kenti'nin, müzelerde ise Antalya Arkeoloji Müzesi'nin en çok ziyaret edilen yerler olduğunu söyledi.

        Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, 2024 yılı turizm verilerini paylaştı. Antalya'nın 2024 yılında 17 milyon 278 bin 103 ziyaretçiye ev sahipliği yaptığını aktaran Zoroğlu, en çok ziyaret edilen müzenin Antalya Arkeoloji Müzesi olduğunu ifade etti. Müze ziyaretlerinde 2023 yılına oranla yüzde 5 artış yaşandığını belirten Candemir Zoroğlu, "Antalya Arkeoloji Müzesi 175 bin 970 kişi tarafından ziyaret edildi. Mevlevihane Müzesi 155 bin 332, Antalya Atatürk Evi Müzesi ise 153 bin 903 ziyaretçi ağırladı" dedi.

        Antalya'daki ören yerlerinin de yoğun ilgi gördüğünü vurgulayan Zoroğlu, 2024 yılında yaklaşık 2,3 milyon kişi tarafından ziyaret edilen ören yerleri arasında en popüler olanları aktardı. Verilere göre Patara 356 bin 199 ziyaretçi ile ilk sırada yer alırken, Phaselis 337 bin 938 ziyaretçi, Aspendos 326 bin 648 ziyaretçi ağırladı.

        KÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

        Candemir Zoroğlu, 2024 yılında Side ve Patara başta olmak üzere hayata geçirilen 'Gece Müzeciliği' uygulamasının kapsamının 2025 sezonunda genişletilerek devam edeceğini belirtti. Kültürel mirasın korunması ve geleceğe taşınması için önemli projeler yürütüldüğünü ifade eden Zoroğlu, 2024 yılında 28 alanda kazı çalışması yapıldığını söyledi. Bu kazılar için 500 milyon 132 bin TL ödenek aktarıldığını belirten Candemir Zoroğlu, Syedra, Aspendos, Phaselis ve Myra-Andriake gibi antik kentlerde arkeoloji tarihine ışık tutacak bulgulara ulaşıldığını aktardı.

        Antalya'daki müze ve ören yerlerinden elde edilen gelirin, 2024 yılında 274 milyon 721 bin 487 TL olduğunu ifade eden Zoroğlu, "Müzelerimizde toplam 105 bin 845 eser kayıtlı. Ayrıca 2024 yılında müze envanterine 886 yeni eser eklendi. Antalya Arkeoloji Müzesi'nin yenileme çalışmaları bu yıl itibarıyla başlatılıyor. Kemer'e bir Su Altı Arkeoloji Müzesi kazandırma çalışmaları da yoğunlaştırılmış durumda" dedi.

        Candemir Zoroğlu, Antalya'da turizmi 12 aya yaymayı amaçladıklarını da belirterek, "Turizmle ilgili en önemli amaçlarımızın başında bu geliyor. Bunu da kültür, spor, gastronomi gibi nitelikli turizm ürünlerimizle gerçekleştirmek istiyoruz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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