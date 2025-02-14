2025 TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu başlıyor

TÜRKİYE Golf Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu, 15- 16 Şubat tarihlerinde Antalya'nın Serik ilçesinde yapılacak.

Türkiye Golf Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan ve bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nda ülkenin en prestijli golf kulüpleri bir araya gelecek. Kulüpler arasında sportif rekabet ortamını teşvik etmek, kulüp üyesi sporcuların takım ruhuyla yüksek standartlı yarışmalarda mücadele etmelerini sağlamak ve golf camiasındaki dostluk bağlarını güçlendirmek için organize edilen turnuvanın ilk ayağı National Golf Kulübü ve Carya Golf Kulübü sahasında gerçekleştirilecek. Turnuvada A kategorisinde 11, B kategorisinde 14 kulüp olmak üzere toplam 25 takım ve 150 golfçü sahaya çıkacak.

Turnuvaya katılacak kulüpler arasında Regnum Golf & Country Kulübü Bodrum, Ankara Golf Kulübü, Regnum Golf & Country Kulübü Ankara, Bodrum Golf Kulübü, Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Taurus Golf Kulübü, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, İzmir Golf Kulübü, Cullinan Links Golf Kulübü, Kaya Palazzo Golf Kulübü ve Kuşadası Golf Kulübü yer alıyor. Ayaklar sonunda oluşturulacak genel klasman tablosuna göre en yüksek puanı toplayan takım tur şampiyonu olacak. Geçen yıl turnuvanın A kategorisinde Bodrum Golf Kulübü toplam 58 puanla, B kategorisinde ise Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü toplamda 87 puanla birinci olmuş ve turnuvanın en iyi derecesini yaparak şampiyonluğunu ilan etmişti.