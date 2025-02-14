Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
Antalya'nın Serik ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı.
Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, ilçe merkezinde "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 1'i kadın 8 şüpheli gözaltına alındı, bir miktar bonzai ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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