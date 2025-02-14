Antalya'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 18 şüpheli yakalandı
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli yakalandı.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik bazı şüphelileri yakalamak için eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 15 tabanca, 12 av tüfeği, 630 fişek, 4 kasatura ve 15 şarjör ele geçirildi.
Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
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