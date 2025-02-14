Antalya'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 18 şüpheli yakalandı

Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 15 tabanca, 12 av tüfeği, 630 fişek, 4 kasatura ve 15 şarjör ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik bazı şüphelileri yakalamak için eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

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