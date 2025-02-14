Antalya'da polis memurunun hayatını kaybettiği motosiklet kazası arkadaşının kask kamerasında

Kayıtlarda Şimşek'in kullandığı motosikletin, virajda kontrolden çıkıp devrildiği ve bariyere çarparak alev aldığı görülüyor. Kazanın ardından motosikletini yol kenarına park eden arkadaşının üç kez "Cuma gitti!" dediği duyuluyor.

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