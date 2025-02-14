Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da polis memurunun hayatını kaybettiği motosiklet kazası arkadaşının kask kamerasında

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde polis memuru Cuma Şimşek'in, kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu yaşamını yitirdiği kaza, arkadaşının kask kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 12:54 Güncelleme: 14.02.2025 - 12:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da polis memurunun hayatını kaybettiği motosiklet kazası arkadaşının kask kamerasında
        ABONE OL

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde polis memuru Cuma Şimşek'in, kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu yaşamını yitirdiği kaza, arkadaşının kask kamerasınca kaydedildi.

        Kayıtlarda Şimşek'in kullandığı motosikletin, virajda kontrolden çıkıp devrildiği ve bariyere çarparak alev aldığı görülüyor. Kazanın ardından motosikletini yol kenarına park eden arkadaşının üç kez "Cuma gitti!" dediği duyuluyor.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğinde görevli polis memuru Cuma Şimşek'in (39), izindeyken kullandığı 07 BYN 541 plakalı motosiklet, 9 Şubat'ta Kumluca-Kemer kara yolu Beşikçi Mahallesi yakınlarında devrilmiş, yaklaşık 150 metre sürüklenerek yol kenarındaki bariyerlere çarpmıştı. Şimşek, kaza yerinde yaşamını yitirmişti.

        Cuma Şimşek'in cenazesi, Antalya İl Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde düzenlenen törenin ardından memleketi Gaziantep'te toprağa verilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli taburcu edildi
        MHP lideri Bahçeli taburcu edildi
        Fransız liselerine ceza yağdı
        Fransız liselerine ceza yağdı
        TÜSİAD'ın gündemindeki kayyım yasası
        TÜSİAD'ın gündemindeki kayyım yasası
        Zelenskiy: Rusya, Çernobil santralini vurdu
        Zelenskiy: Rusya, Çernobil santralini vurdu
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Kayınpeder ile 2 damadını öldürmüştü! "Çok pişmanım hayatım karardı!"
        Kayınpeder ile 2 damadını öldürmüştü! "Çok pişmanım hayatım karardı!"
        Fenerbahçe'nin zaferi Belçika'da yankılandı
        Fenerbahçe'nin zaferi Belçika'da yankılandı
        Sosyal medyada 8'e 3 ağır basan taraf hangisi?
        Sosyal medyada 8'e 3 ağır basan taraf hangisi?
        AB'nin ABD'ye misillemesi hangi alanlarda olacak?
        AB'nin ABD'ye misillemesi hangi alanlarda olacak?
        "Galatasaray ağır yaralı"
        "Galatasaray ağır yaralı"
        Polis memurunun kahreden ölümü! Motosikleti alev aldı!
        Polis memurunun kahreden ölümü! Motosikleti alev aldı!
        Virüslü domates tohumları, havaalanında yakalandı
        Virüslü domates tohumları, havaalanında yakalandı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Şantajcılardan biri Türk
        Şantajcılardan biri Türk
        Üsküdar'da facia kıl payı! 2 bina tahliye edildi!
        Üsküdar'da facia kıl payı! 2 bina tahliye edildi!
        Bulls GSYO halka açılıyor
        Bulls GSYO halka açılıyor
        Fiyat pazarlığı yapan hastaneye para cezası
        Fiyat pazarlığı yapan hastaneye para cezası
        Müzisyen cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı!
        Müzisyen cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı!
        "Toplumsal çatışmalarımıza ayna tutuyor"
        "Toplumsal çatışmalarımıza ayna tutuyor"
        Konut yeni yıla yüksek satışla girdi
        Konut yeni yıla yüksek satışla girdi

        Benzer Haberler

        Nikah salonlarında '14 Şubat' yoğunluğu
        Nikah salonlarında '14 Şubat' yoğunluğu
        Küçük Merve kardeşinden ilik, babasından karaciğer nakliyle sağlığına kavuş...
        Küçük Merve kardeşinden ilik, babasından karaciğer nakliyle sağlığına kavuş...
        Google Maps'te Türkiye'nin 'en'leri
        Google Maps'te Türkiye'nin 'en'leri
        Polis memurunun hayatını kaybettiği motosiklet kazası kask kamerasında
        Polis memurunun hayatını kaybettiği motosiklet kazası kask kamerasında
        Deniz dibinde kurdeleyle bağlanmış İncil buldular
        Deniz dibinde kurdeleyle bağlanmış İncil buldular
        Antalya'da palmiye ağacına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Antalya'da palmiye ağacına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı