Antalya'da polis memurunun hayatını kaybettiği motosiklet kazası arkadaşının kask kamerasında
Antalya'nın Kumluca ilçesinde polis memuru Cuma Şimşek'in, kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu yaşamını yitirdiği kaza, arkadaşının kask kamerasınca kaydedildi.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde polis memuru Cuma Şimşek'in, kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu yaşamını yitirdiği kaza, arkadaşının kask kamerasınca kaydedildi.
Kayıtlarda Şimşek'in kullandığı motosikletin, virajda kontrolden çıkıp devrildiği ve bariyere çarparak alev aldığı görülüyor. Kazanın ardından motosikletini yol kenarına park eden arkadaşının üç kez "Cuma gitti!" dediği duyuluyor.
Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğinde görevli polis memuru Cuma Şimşek'in (39), izindeyken kullandığı 07 BYN 541 plakalı motosiklet, 9 Şubat'ta Kumluca-Kemer kara yolu Beşikçi Mahallesi yakınlarında devrilmiş, yaklaşık 150 metre sürüklenerek yol kenarındaki bariyerlere çarpmıştı. Şimşek, kaza yerinde yaşamını yitirmişti.
Cuma Şimşek'in cenazesi, Antalya İl Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde düzenlenen törenin ardından memleketi Gaziantep'te toprağa verilmişti.
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