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        Nikah salonlarında '14 Şubat' yoğunluğu

        ANTALYA'da evlilik tarihini özel kılmak amacıyla aylar öncesinden 14 Şubat Sevgililer Günü'ne randevu alan çiftler, nikah salonlarında yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 12:39 Güncelleme: 14.02.2025 - 12:45
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        Nikah salonlarında '14 Şubat' yoğunluğu
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        ANTALYA'da evlilik tarihini özel kılmak amacıyla aylar öncesinden 14 Şubat Sevgililer Günü'ne randevu alan çiftler, nikah salonlarında yoğunluk oluşturdu.

        Antalya'da sevgilerini evlilikle taçlandırmak isteyen çiftlerin 14 Şubat Sevgililer Günü'nde dünyaevine girme arzusu, nikah salonlarında yoğunluğu artırdı. Evlilik tarihini özel kılmak isteyenler, aylar öncesinde randevu olarak 14 Şubat'ta nikah işlemlerini gerçekleştirdi. Kentte nüfus yoğunluğunun fazla olduğu ilçelerde nikah merasimi yapanların sayısı diğer günlere göre 2 kat arttı.

        Konyaaltı ilçesinde günde 5 civarında nikah işlemi gerçekleştirilirken, 14 Şubat'a 12 çift randevu aldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından da 10 nikah merasimi planlandı. Nikah yoğunluğundan salonlardaki merasimler yarım saat arayla gerçekleştirildi. Kentte yaşayan yabancılar da nikah merasimi için 14 Şubat'ı tercih etti.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin nikah salonunda planlanan merasimler, saat 11.00'den itibaren başladı. İranlı Nayereh Beigmohammadi ile Hakan Bodur'un nikah memurluğunu Mustafa Pilavcu yaptı. Merasimde 'Mutluluğa evet' diyen çiftler, özel günde evlenmenin mutluluğunu yaşadı. Nayereh Beigmohammadi, nikah için 14 Şubat tarihini özellikle tercih ettiğini söyledi. Evlilik tarihinin özel olması için Sevgililer Günü'nde nikah yaptıklarını anlatan Nayereh Beigmohammadi, "Sevgililer Günü'nde evlendiğimiz için mutluyum" dedi.

        Hakan Bodur ise 14 Şubat için nikah randevusunu 2 hafta önce aldıklarını söyledi. Bu tarihte salonlarda nikah yoğunluğu olduğuna dikkati çeken Bodur, "Evlilik tarihimiz özel bir gün oldu. Bu özel günde evlendiğimiz için mutluyuz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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