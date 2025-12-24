Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya falezlerinin tamamı "Kesin Korunacak Hassas Alan" ilan edilsin talebi

        Antalya'daki falezlerin Piri Reis Caddesi ile Varyant mevkisi arasında kalan bölümünün yeniden "Kesin Korunacak Hassas Alan" ilan edilmesi istendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 13:49 Güncelleme: 24.12.2025 - 13:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya falezlerinin tamamı "Kesin Korunacak Hassas Alan" ilan edilsin talebi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'daki falezlerin Piri Reis Caddesi ile Varyant mevkisi arasında kalan bölümünün yeniden "Kesin Korunacak Hassas Alan" ilan edilmesi istendi.

        Kentteki bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Varyant'taki seyir terasında bir araya geldi.

        TMMOB Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Koçar, topluluk adına yaptığı açıklamada, falezlerin Piri Reis Caddesi hizasının batısında kalan ve Varyant'ı da kapsayan bölümünün geçen yıl "Kesin Korunacak Hassas Alan" statüsünden çıkarılarak "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olduğunu hatırlattı.

        Kesin Korunacak Hassas Alanlarda hiçbir yapılaşmaya ve tesise izin verilmediğini belirten Koçar, Nitelikli Doğal Koruma Alanı statüsüyle ise günübirlik tesisler, iskeleler, balıkçı barınakları, su sporları, güneşlenme terasları, teleferik ve telesiyej gibi kullanımların önünün açıldığını kaydetti.

        Bu statü değişikliğinin yalnızca doğal alanların korunmasına ilişkin teknik bir karar olmadığını ifade eden Koçar, şöyle devam etti:

        "Statü değişikliği, Antalya'nın kıyı siluetini ve kente özgü doğal manzarayı geri dönülmez biçimde etkileme riski taşımaktadır. Muratpaşa-Konyaaltı falezleri üzerinde alınan bu kararın geri çekilmesi, kent hakkının, kamu yararının ve şehir ve bölge planlama biliminin gereğidir. Antalya falezleri yalnızca 'doğal sit alanı' kapsamında değerlendirilemeyecek ölçüde yüksek bilimsel değere sahip olup tartışmasız 'jeosit' ilan edilmeyi hak etmektedir."

        Koçar, falezlerin Piri Reis Caddesi hizasının doğusundaki ve batısındaki kesimlerinin kaya türü, oluşum süreci ve jeolojik yapı bakımından tümüyle aynı nitelikte olduğunu ifade etti. Buna rağmen yalnız batı kesiminin koruma statüsünün düşürülmesinin jeolojik ve jeomorfolojik hiçbir bilimsel dayanağının bulunmadığını savunan Koçar, daha önce bu konuda dava açtıklarını, yargılama süreci kapsamında 26 Aralık'ta yapılacak keşif ve bilirkişi incelemesinde doğru karar verileceğine inandıklarını söyledi.

        Basın açıklamasına Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi, Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, Antalya Barosu, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği, Antalya Kent İzleme Platformu, Mülkiyeliler Birliği Antalya Şubesi, Eğitim-İş Antalya Şubesi, Eğitim-Sen Antalya Şubesi, Kültürsanat-Sen Antalya Şubesi, Astrokimya ve Eğitim Derneği, Antalya Sanatçılar Derneği, Arkeologlar Derneği Antalya Şubesi, Antalya Kültürel Miras Derneği ve Antalya Ekoloji Ağı'nın temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 23 gözaltı kararı!
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 23 gözaltı kararı!
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Katilden yapay zeka savunması!
        Katilden yapay zeka savunması!
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        Elektrikli araçta Avrupa'da ilk 4'teyiz
        Elektrikli araçta Avrupa'da ilk 4'teyiz
        'Daltonlar'a ceza yağdı!
        'Daltonlar'a ceza yağdı!
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Cırt cırtlı anne babalar
        Cırt cırtlı anne babalar
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama

        Benzer Haberler

        Türkiye'nin Suriye'ye ihracatı 3 milyar doları aştı
        Türkiye'nin Suriye'ye ihracatı 3 milyar doları aştı
        ATSO Başkanı Hacısüleyman: "Zor iki yılın ardından 2026'ya umutla bakıyoruz...
        ATSO Başkanı Hacısüleyman: "Zor iki yılın ardından 2026'ya umutla bakıyoruz...
        Tartıştığı babasını tabancayla öldürüp, yengesini ağır yaraladı
        Tartıştığı babasını tabancayla öldürüp, yengesini ağır yaraladı
        Yaşam için son çığlığı 4'üncü gün duyuldu: Dağın zirvesinde mahsur kalan ge...
        Yaşam için son çığlığı 4'üncü gün duyuldu: Dağın zirvesinde mahsur kalan ge...
        Hemşire eşini satırla öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet Acılı anne: "B...
        Hemşire eşini satırla öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet Acılı anne: "B...
        Reklam yönetmeliğinde "yapay zeka" ve "influencer" düzenlemesi
        Reklam yönetmeliğinde "yapay zeka" ve "influencer" düzenlemesi